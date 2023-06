Alle Fans von Madonna müssen jetzt stark sein. Kurz vor Start ihrer großen Welt-Tour wird die Sängerin wegen einer „schweren bakteriellen Infektion“ ins Krankenhaus gebracht. Die Konsequenz daraus: Der Start der Tour wird bis auf Weiteres verschoben. Auch die Konzerte in Deutschland könnten betroffen sein.

Ihre Konzerte sind binnen Sekunden ausverkauft und Fans freuen sich über Monate darauf sie endlich live auf der Bühne zu sehen. Doch jetzt der Schock: Der Tourstart am 15. Juli in Vancouver, Kanada wird bis auf Weiteres verschoben. Das könnte sich demnach auch auf die Konzerte in Deutschland auswirken, die im November anstehen.

Madonna vorübergehend auf Intensivstation

Am Mittwochabend (28. Juni 2023) erreicht die Fans hierzulande eine absolute Schocknachricht: Der Weltstar muss erstmal alle Termine absagen. Laut Informationen der dpa habe sie am Samstag eine „schwere bakterielle Infektion“ entwickelt und musste wohl auf eine Intensivstation gebracht werden. Sie habe dort „mehrere Tage“ verbracht. Das erklärte ihr Manager nun.

Das sind die geplanten Termine in Deutschland:

Köln, Lanxess Arena: 16. November 2023

Berlin, Mercedes-Benz-Arena: 29. November 2023

Gesundheitszustand bessert sich

Zwar haben ihre Fans allen Grund zur Sorge, doch der Manager der 64-Jährigen kann Entwarnung geben. Er sagt: „Ihr Gesundheitszustand bessert sich, sie ist aber noch in medizinischer Behandlung.“

Wann die Tour nun beginnen wird und ob sich die Daten der einzelnen Konzerte nun nach hinten verschieben werden, ist noch unklar. Mit der XXL-Tour, die voraussichtlich bis Januar 2024 andauern soll, wollte die Musikerin das 40-jährige Jubiläum ihrer Karriere feiern.

