Lola Weippert – Geheime Ankündigung: „Habe eine Überraschung“

Mit einem beeindruckenden Karrierestart beim Radiosender bigFM und der Moderation verschiedener RTL-Formate hat sich Lola Weippert mittlerweile zu einem festen Gesicht auf der Bildschirmbühne entwickelt.

Doch nicht nur im Fernsehen, auch auf den Social-Media-Plattformen gibt sie ihren Fans tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Nun kündigt sie eine Enthüllung an, mit der die 27-Jährige in wenigen Wochen ihre Fans überraschen will.

Lola Weippert: „Habe eine Überraschung“

Inzwischen ist Lola Weippert als gut gelaunte Moderatorin nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken. In verschiedenen TV-Formaten wie etwa „Prince Charming“ half sie Singles bereits, den Richtigen zu finden, oder fühlte Paaren bei „Temptation Island“ auf den Zahn.

Bei Instagram und Co. nimmt die Moderatorin ihre Follower mit in ihren Alltag und wendet sich jetzt mit einer geheimen Ankündigung an ihre Fans: „Ich habe eine Überraschung für uns alle, die ich in wenigen Wochen endlich verkünden darf“, kündigt der Fernsehstar an.

RTL-Moderatorin: Geheimes Projekt bereits länger geplant

In ihrer Instagram-Story verrät die Moderatorin bereits mehr und zeigt damit, dass sie schon länger über ihr geheimes Projekt fantasiert: „Es ist schon so lange mein Traum, den ich mir jetzt erfülle und ich träume sogar im wöchentlichen Takt davon.“

Um was genau es sich genau handelt, enthüllt Lola noch nicht, dafür aber, wann es losgeht – und der Termin liegt bereits in greifbarer Nähe. „Im April geht’s los!“, verrät sie ihrer Community. Allzu lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis sie die Bombe platzen lässt.

In den Kommentaren wird wild spekuliert, was die Überraschung sein könnte. Ein aufmerksamer Follower entdeckt, dass Lola sich vor einem Karussell im Europapark befindet – könnte es also etwas mit dem Freizeitpark zu tun haben? Andere vermuten einen eigenen Podcast oder eine neue Moderation.

Lola lässt ihre Fans weiterhin im Dunkeln tappen und fordert sie auf, noch etwas Geduld zu haben. Bis zur großen Enthüllung müssen sie also noch ein wenig abwarten.