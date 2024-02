„Temptation Island“ geht in die nächste Runde – Fans haben nur einen Wunsch

Das sehnsüchtige Warten auf die neue Staffel der RTL-Show „Temptation Island“ hat nun endlich ein Ende. In wenigen Wochen werden die neuen Folgen der Dating-Show ausgestrahlt und Zuschauer dürfen sich auf leidenschaftliche Dates, große Dramen und den ultimative Beziehungstest freuen.

Auch in dieser Staffel wird RTL-Star Lola Weippert die Moderation der Unterhaltungsshow übernehmen. Misstrauische Singles werden die Treue ihres Partners unter der Sonne Kroatiens auf die Probe stellen. Doch die Fans der Sendung äußern nun vor allem einen Wunsch.

„Temptation Island“: Es geht wieder ans Eingemachte

Am 21. März startet die sechste Staffel der beliebten Dating-Show „Temptation Island“. Auf der sogenannten „Insel der Versuchung“ müssen sich Liebespaare für einige Wochen voneinander trennen und treffen in ihrem neuen Domizil auf Singles, die die vergebenen Kandidaten verführen sollen. In einem Abstand von wenigen Tagen finden sich die Vergebenen getrennt voneinander am Lagerfeuer ein. Die Kandidaten bekommen Videos von den Aktivitäten ihrer Liebsten zu sehen und erkennen eventuelle Annährungen mit den Singles sofort. Nach zwei Wochen treffen die Liebespaare dann wieder aufeinander und müssen ihren Partnern die Vergehen der vergangenen Tage erklären.

Die Fans von „Temptation Island“ können den Beginn ihrer liebsten Dating-Show kaum noch erwarten. Die Ankündigung des ersten Sendetermins der RTL-Show auf dem Instagram-Profil des Senders ruft eine große Vorfreude hervor. Doch in der Kommentarspalte des Beitrags wird vor allem ein Wunsch, den eine Vielzahl der Fans hegen, laut. Die Zuschauer der Reality-TV-Show schreiben:

„Nehmt euch BITTE diesmal ein Beispiel an Spanien, EXTRA lange Folgen!“

„Bitte längere Folgen, so wie damals. Nicht nur 40 Minuten.“

„Bitte Doppelfolgen und die Folgen länger als 40 Minuten.“

„Bitte doppelte Folgen und länger als 40 Minuten, sonst schau ich es nicht.“

„Bitte bringt diesmal Doppelfolgen raus!“

„Hoffentlich gehen die Folgen diesmal länger!“

Die Fans der RTL-Show können von den spannenden Bildern anscheinend nicht genug bekommen.

Ob sich die Zuschauer auch mit kürzeren Folgen von „Tempation Island“ abfinden könnten, bleibt abzuwarten. Für ordentlich Gesprächsstoff wird die RTL-Show jedoch mit Sicherheit sorgen.