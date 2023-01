Lisa Marie Presley ist tot: Kurz zuvor war sie noch HIER zu sehen

Es sind traurige Nachrichten, die jetzt weltweit für Bestürzung sorgen – Lisa Marie Presley, die Tochter des „King of Rock and Roll“ Elvis Presley, ist tot. Die Sängerin ist im Alter von 54 Jahren gestorben, wie ihre Mutter Priscilla Presley jetzt bekannt gab.

Lisa Marie Presley war die einzige Tochter des bereits 1977 verstorbenen Sängers. Am Abend des 12. Januar (Ortszeit) sei Lisa Marie gestorben, heißt es von ihrer Mutter. Nur wenige Tage zuvor posierte sie noch für die Kameras, jetzt herrscht traurige Gewissheit.

Lisa Marie Presley kurz vor ihrem Tod noch in der Öffentlichkeit

Am Dienstag (10. Januar) zeigte sich Lisa Marie Presley noch an der Seite ihrer Mutter und Schauspieler Austin Butler bei den Golden Globes. Butler nahm hier den Preis als bester Schauspieler für seine Rolle in „Elvis“ entgegen. Ein Foto zeigt, wie er Lisa Marie eng an sich drückt und in den Arm nimmt. Die Aufnahmen von ihrem Auftritt bei den Golden Globes haben jetzt noch einmal eine ganz neue Bedeutung bekommen.

Am Donnerstag meldete sich Priscilla Presley dann mit einer besorgniserregenden Nachricht auf Instagram und gab bekannt, dass ihre Tochter ins Krankenhaus gebracht worden sei. Medienberichten zufolge bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr in Los Angeles County, dass Sanitäter nach einem Notruf wegen eines vollständigen Herzstillstands ausrückten und vor Ort reanimieren mussten. Bei der betroffenen Person soll es sich um Lisa Marie Presley gehandelt haben.

Lisa Marie Presley (r.) war wenige Tage vor ihrem Tod noch bei den Golden Globes zu Gast Foto: IMAGO / Picturelux

Lisa Marie Presley hinterlässt drei Töchter

Priscilla Presley muss jetzt von ihrer einzigen Tochter Abschied nehmen. Erst 2020 hatte sich Lisa Maries Sohn Benjamin Keough das Leben genommen. Jetzt hinterlässt die Sängerin ihre erwachsene Tochter (Schauspielerin Riley Keough) sowie die Zwillingstöchter Harper und Finley.

Marie Presley wurde nur 54 Jahre alt, die Todesursache ist noch unklar. Auf Social Media nehmen ihre Fans Abschied von der Sängerin.