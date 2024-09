Daniela Katzenberger: Plötzlich ist die TV-Blondine hier zu sehen – „So gezittert“

Da kann aber jemand verdammt stolz auf sich sein! Daniela Katzenberger hat in den vergangenen Monaten ordentlich Gas gegeben und einiges abgespeckt. Jetzt nahm sie an einem Bikini-Contest teil – und belegte den zweiten Platz! Für die Kult-Blondine selbst kaum zu fassen.

Ohne Fleiß kein Preis: Das weiß auch Daniela Katzenberger. Nicht umsonst zog die 37-Jährige ein knallhartes Fitness-Programm durch. Die Katze ist fit wie eh und je – und das soll auch jeder sehen!

Daniela Katzenberger präsentiert ihre Muckis

Das große Ziel der Frau von Lucas Cordalis (57): Die Teilnahme an einem Bikini-Contest. In der neusten Folge ihrer eigenen Show ist zu sehen, wie Daniela Katzenberger am Wettbewerb der World Fitness Federation teilnimmt. Dabei muss sie sich gegen drei andere top-trainierte Bewerberinnen durchsetzen – und das schafft sie auch mit Bravour! Die Mutter einer Tochter schafft es auf den zweiten Platz. Bedeutet: Sie darf zur nächsten Runde nach Las Vegas reisen.

Doch während ihrer Teilnahme bekam Daniela Katzenberger ordentlich Muffensausen. „Ich weiß nicht, wann ich jemals so nervös war. Ich habe so gezittert“, sagte sie ganz ehrlich. Seelische Unterstützung gab es in Person von Lucas und Mama Iris Klein (57).

So machte sich Daniela Katzenberger fit für den Wettbewerb

Wie die „Bild“ berichtet, macht die TV-Blondine vier Mal in der Woche Krafttraining mit einem Personal Trainer. Starten will Daniela Katzenberger in der Klasse der Glamour-Models. Jede Teilnehmerin steht dabei zweimal auf der Bühne – erst im Monokini und dann im Abendkleid.

Immer wieder präsentierte die TV-Blondine in den letzten Monaten stolz ihre Abnehmerfolge im Netz. „Ich will nicht, dass die Leute morgen denken, das wäre ein Witz, weil mir auf Mallorca gerade so langweilig ist“, sagte sie. Mit dem zweiten Platz bei dem Bikini-Contest hat die Katze es ihren Kritikern ein für alle Mal gezeigt.