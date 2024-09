Daniela Katzenberger: Zoff geht weiter – Mutter Iris bekommt fiesen Spruch ab

Daniela Katzenberger gilt als DIE Kult-Blondine des Landes. Als wahrer Reality-TV-Star ist die Liste der Fernsehformate, in denen sie mitwirkte, ewig lang. Momentan steht der Fernsehstar in seiner Wahlheimat Mallorca für die Doku-Serie „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ vor der Kamera.

Doch am allerwichtigsten ist Daniela Katzenberger ihre Familie. Gemeinsam mit seinem Ehemann Lucas Cordalis hat der VOX-Star vor neun Jahren Töchterchen Sophia bekommen. Und auch zu ihrer Mutter Iris Klein hat die Kult-Blondine ein inniges Verhältnis. Umso härter wird die Influencerin der Kommentar treffen, den sich Thomas Gottschalk nun über ihre geliebte Mutter leistete.

Daniela Katzenberger wird vor Wut kochen

In ihrem gemeinsamen Podcast „Die Supernasen“ nehmen Thomas Gottschalk und Mike Krüger kein Blatt vor den Mund. So hat auch Reality-TV-Star und Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein in der Vergangenheit bereits den ein oder anderen fiesen Spruch abbekommen. Doch der neuste Kommentar von Gottschalk ging gewaltig unter die Gürtellinie.

Mike Krüger behauptet, dass sich Daniela Katzenberger zu ihrem 40. Geburtstag in knapp zwei Jahren für den Playboy beworben hat. Der Playboy-Chef habe auf diese Anfrage jedoch nicht reagiert, weshalb sich Mutter Iris Klein eingemischt und der Zeitschrift ein Mutter-Tochter-Shooting angeboten hat. Dieses Angebot wurde jedoch schnell abgelehnt.

Daraufhin haut Thomas Gottschalk folgenden Spruch über die Mutter von Daniela Katzenberger raus: „Also Iris Klein im ‚Playboy‘ wäre natürlich großformatig. Was interessant gewesen wäre, ist die Frage, ob man den ‚Playboy‘ dann noch zubekommen hätte.“ Der Showmaster ergänzt noch: „Aber die Frage darf man auch gar nicht stellen, das ist schon wieder Bodyshaming.“ Ganz ernst zu nehmen scheint Gottschalk dieses Thema jedoch nicht.

Auch Mike Krüger stimmt zu und sagt: „Ja, richtig, das dürfen wir gar nicht sagen.“ Zu diesem Zeitpunkt war es jedoch bereits zu spät und auch später wurde der beleidigende Spruch von Thomas Gottschalk nicht aus der Podcastfolge herausgeschnitten.

Daniela Katzenberger wird diesen fiesen Spruch über ihre eigene Mutter sicherlich nicht gerne hören. Wie der Konflikt zwischen Thomas Gottschalk und Iris Klein weitergeht, bleibt also abzuwarten.