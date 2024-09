Daniela Katzenberger offenbart Abgründe ihrer Beziehung – früher war alles anders

Mit ihrer humorvollen Art überzeugt sie Jung und Alt und ihr lockeres Mundwerk macht vor niemandem halt. Daniela Katzenberger ist ein wahrer Reality-TV-Star und glänzt in ihrer eigenen Vox-Dokuserie. Auch als Autorin und Sängerin macht die Kult-Blondine eine gute Figur.

Ihre große Liebe hat der Fernsehstar in dem Schlagermusiker Lucas Cordalis gefunden. Bereits seit dem Jahr 2014 ist das Liebespaar liiert, nur ein Jahr später kam ihre kleine Tochter Sophia auf die Welt. Ein neues Video zeigt nun jedoch den wahren Beziehungsalltag des Promipaares auf.

Daniela Katzenberger nimmt es mit Humor

Der Sendungsausschnitt, den Vox nun auf dem Instagram-Profil des Senders teilte, hat es in sich. Zu sehen ist eine Szene aus Daniela Katzenbergers neuer Doku-Serie, in der die Kult-Blondine mit ihrem Gatten telefoniert. Auf dem Video steht geschrieben: „10 Jahre Beziehung in einem Telefonat“.

Während die 37-Jährige das Handy vor sich aufgestellt hat, sagt Lucas am anderen Ende der Leitung: „Denk dran, du bist die geilste Drecksau. Iss viel Pizza. Und ich muss jetzt mit dem Hund raus zum kacken. Ist das okay?“ Mit diesen direkten Worten vor laufenden Kameras hat der Fernsehstar anscheinend nicht gerechnet.

Daniela Katzenberger verabschiedet ihren Liebsten und kriegt sich vor Lachen kaum mehr ein. Die Influencerin scheint selbst überrascht davon zu sein, wie sich die Gespräche in einer so langjährigen Beziehung anhören. Der Vox-Star gesteht: „Das sind zehn Jahre Beziehung in einem Telefonat.“

Daniela Katzenberger: „Früher hat er Süßholz geraspelt“

Über die Veränderung ihrer Beziehung im Laufe der Jahre erzählt Katzenberger: „Früher hat er immer so Süßholz geraspelt und so etwas gesagt wie: Du bist eine wunderschöne Frau. Jetzt hingegen sagt er: Stell dich da hoch und sei die geilste Drecksau. Ich muss jetzt mit dem Hund raus, der muss kacken. Drei Sätze, zehn Jahre Beziehung.“ Der Fernsehstar scheint diese Entwicklung jedoch mit Humor zu nehmen und schüttet sich vor Lachen aus.

Daniela Katzenberger scheint auch nach all den Jahren glücklich mit ihrer Beziehung zu sein. Die kleinen Neckereien untereinander sind für die Eheleute ein Zeichen von Liebe.