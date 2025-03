Lotto-Spielerin knackt Jackpot – kurz darauf ist sie tot!

Mit dem heiß ersehnten Lotto-Gewinn beginnt für viele Menschen ein neues Leben. Endlich kann man sich lang gehegte Wünsche und Träume erfüllen, Schulden abbezahlen und ein sorgenfreies Leben führen.

Für eine Lotto-Spielerin in England kam es jedoch anders. Ihr Leben endete nach ihrem Geldgewinn auf tragische Weise.

Lotto-Gewinnerin stirbt kurz nach Gewinn

Der britische „Mirror“ berichtet über das schlimme Schicksal von Lotto-Spielerin Anna-Marie Stevens. Die Engländerin hatte im letzten Jahr zunächst großes Glück, knackte sie doch den Postcode-Lotterie Jackpot und konnte sich über einen Gewinn von 13.000 Pfund (etwa 15.500 Euro) freuen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Freude hielt allerdings nicht lange an, denn der Hund der 52-jährige Frau war schwer krank. Deshalb gab sie fast den gesamten Gewinn für den Vierbeiner aus, der in einem Park Gift gegessen hatte. Er starb trotzdem nach einigen Tagen an Nierenversagen – und sein fürsorgliches Frauchen sollte ihm kurz danach folgen.

+++ Lotto-König Chico im Liebestaumel – dieses Mal wird alles anders +++

Lotto-Gewinnerin wird überfahren

Als Anna-Marie Stevens gemeinsam mit ihrer 23-jährigen Tochter unterwegs war, schlug das Schicksal erneut erbarmungslos zu. Während die beiden zu Fuß an einer Straße gingen, wurden sie von einem Auto erfasst, das auf den Bürgersteig fuhr. Obwohl Rettungskräfte schnell vor Ort waren und die Verletzten zügig ins Krankenhaus gebracht wurden, kam für Lotto-Gewinnerin Stevens jede Rettung zu spät.

Mehr aktuelle Themen:

In der Klinik wurde die 52-Jährige für tot erklärt. Ihre Tochter war nur leicht verletzt.

Wie herauskam, war die Fahrerin des Unfallautos zu schnell unterwegs gewesen, soll zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Sie wurde noch am Unfallort von der Polizei festgenommen.

Die Trauer um die tote Lotto-Gewinnerin ist vor allem in ihrem Heimatort Westcliff-on-Sea groß. So wird Anna-Marie Stevens in einer offiziellen Mitteilung unter anderem als „liebevolle und fürsorgliche“ Mutter beschrieben.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.