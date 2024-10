Nach Tod von „One Direction“-Star Liam Payne(†31): Erste Details kommen ans Licht

Es war eine Nachricht, die sich wie ein Lauffeuer im Netz verbreitete: „One Direction“-Star Liam Payne ist im Alter von nur 31 Jahren verstorben.

Die Autopsie-Ergebnisse von dem Sänger werfen nun ein neues Licht auf den tragischen Tod des Sängers.

Liam Payne ist tot – Welt trauert um Mega-Star

Die ganze Welt trauert um den ehemaligen „One Direction“-Star Liam Payne. Berichten des US-Portals „TMZ“ zufolge ist der Sänger in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires von einem Balkon gestürzt und tödlich verunglückt.

Erste Ergebnisse der Autopsie zeigen jetzt, dass Payne an mehreren Verletzungen starb, die er bei seinem Sturz erlitten hatte und die zu „inneren und äußeren Blutungen“ führten. Dies berichtete die „Sun“ und berief sich dabei auf zwei Gerichtsmediziner, die die Obduktion durchführten.

Liam Payne: Tod wird weiter untersucht

Es werden nun weitere Tests durchgeführt, um festzustellen, ob der Sänger Drogen und Alkohol konsumiert hatte, was zum Tod des Briten beigetragen haben könnte. Alberto Crescenti, Direktor des medizinischen Notfalldienstes SAME, hatte bereits mitgeteilt, dass Liam bei dem Sturz unter anderem einen Schädelbruch erlitten hatte.

Besonders tragisch an der Geschichte: Wenige Stunden vor seinem Tod veröffentlichte der Sänger noch ein Video via Snapchat, wo er schreibt „Ein schöner Tag in Argentinien.“ Im Netz trauern die Fans des Sängers öffentlich um ihr Idol.