Trauer um „One Direction“-Star – Liam Payne ist nach Balkonsturz tot

Diese Nachricht versetzt die ganze Welt in Schockstarre. „One Direction“-Star Liam Payne ist tot. Der Sänger der kultigen Band ist nach Berichten des US-Portal „TMZ“ in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires von einem Balkon gestürzt und tödlich verunglückt.

Der Vorfall ereignete sich wohl am Mittwochabend (16. Oktober). Für Liam Payne kam am Ende jede Hilfe zu spät. Nach dem Sturz von dem Balkon war der „One Direction“-Star sofort tot.

Liam Payne ist tot – Welt trauert um Mega-Star

Liam Payne war ein absoluter Weltstar. Im Jahr 2010 wurde er gemeinsam mit Niall Horan, Harry Styles und Louis Tomlinson über Nacht berühmt. Millionen von Menschen waren verrückt nach „One Direction“ und stürmten massenweise zu den Konzerten der Boy-Group. Doch nun ist Liam Payne tot.

Am Mittwochabend macht die Nachricht seines Todes die Runde. Liam Payne war wegen eines Konzerts in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zu Besuch – dieser endete tödlich für ihn. Alberto Crescenti, Leiter des staatlichen Notfallmedizinsystems Argentiniens, bestätigt, dass der Sänger 13 bis 14 Meter von einem Balkon in die Tiefe gestürzt ist und sofort tot war. „Wir kamen rechtzeitig an, um zu versuchen, ihn wiederzubeleben. Aber wir konnten nichts tun.“

Liam Payne ist tot – Fans in Schockstarre

Besonders tragisch an der Geschichte: Wenige Stunden vor seinem Tod veröffentlicht der Sänger noch ein Video via Snapchat, wo er schreibt „Ein schöner Tag in Argentinien“. Im Netz trauern die Fans des Sängers nun öffentlich um ihr Idol. „Es bricht mir das Herz, an die letzten Momente zu denken, bevor ein so helles Licht verloren ging. Erinnern wir uns an die Freude, die Musik und die Momente, die Liam Payne der Welt geschenkt hat“, schreibt ein User auf X beispielsweise.

„Ich glaube, viele von uns sind schockiert über Liams Tod, denn er war einmal Teil von etwas, ohne das wir uns als Teenager ein Leben nicht vorstellen konnten. Wir haben fast ein Jahrzehnt lang auf ihre Wiedervereinigung gehofft und jetzt haben wir diese traurige Nachricht erhalten“, kommentiert ein anderer Fan.