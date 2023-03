„Let’s Dance“: Von Selfies bis hin zu Tabus für Publikum – DAS bekommen TV-Zuschauer nicht mit

Tanzen, Jubeln und Mitfiebern: Das Publikum im Studio von „Let’s Dance“ bekommt die volle Bandbreite an Unterhaltung. Neben den Tänzen der Promis und Profis sind auch die Urteile der Fach-Jury rund um Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzales die Highlights des Abends. Doch abseits der aufwändigen Live-Show passieren auch Dinge, die die RTL-Zuschauer vor den Bildschirmen nicht zusehen bekommen.

Schon beim Einlass in die MMC-Studios in Köln wird klar, dass der Abend sich einzig und allein ums Tanzen drehen wird. Ablenkungen, wie Handys oder andere elektronische Geräte sind im Tanzsaal für das Publikum absolut verboten. Einmal im Studio angekommen, empfängt einen die „Let’s Dance“-Welt mit offenen Armen. Allen voran: der Animateur des Abends. Denn der sorgt beim Publikum für ordentlich Stimmung.

„Let’s Dance“: DAS passiert in den Pausen

An diesem Freitagabend (03. März) scheint ihn die Stimmung zu Beginn dennoch nicht allzu begeistern: „Hier ist ja ne Stimmung, wie im Fernsehgarten!“, witzelt er. Die Antwort des Publikums: Doppelt so lauter Jubel und Applaus. Es wird geklatscht und gejubelt, aber treten sei verboten, wie der groß gewachsene Mann zu Beginn scherzhaft erklärt: „Unter euch müssen Leute noch arbeiten.“ Und auch in die Kamera winken, soll möglichst unterlassen werden.

Nebenher kündigt er auch die Werbepausen an und ist während dieser Zeit auch für jeden Spaß zu haben. Mal stellt er Leute aus dem Publikum vor, mal lädt er Zuschauer ein, auf dem Parkett das Tanzbein zu schwingen. Was die Fans zu Hause auch nicht mitbekommen: Einige Promis nutzen die Pausen, um zu ihren Liebsten zu gehen oder Bilder und Videos für Instagram und Co. zu drehen. Doch sobald die Sendung wieder live geht, hört man nur ein lautes „Handys weg!“ aus dem Bereich, wo die Prominenten sich aufhalten und es ist wieder Showtime angesagt.

Mehr News:

Wer ist raus? Welcher Teilnehmer hatte die höchste Punktzahl des Abends? In unserem Live-Blog kannst du nochmal genau nachlesen, was vor und hinter der Kamera alles abging.