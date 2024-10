„Let’s Dance“-Star Christina Hänni: Podcast-Aussage hatte Folgen – „Es hat uns verletzt“

Normalerweise sorgen Christina und Luca Hänni stets für gute Laune, was ihrem positiven Gemüt geschuldet ist. Doch in den vergangenen Tagen war dem Paar so gar nicht nach Lachen zumute.

Schuld ist eine Aussage von Christina im gemeinsamen Podcast „Don’t Worry Be Hänni“, die für viel Wirbel sorgte und spürbare Folgen für die beiden hatte.

„Let’s Dance“-Star Christina Hänni: Dieser Witz ging nach hinten los

Wie so oft plauderten Christina und Luca Hänni entspannt in einer Folge ihres Podcasts, die am 10. Oktober erschienen war. Es ging dabei unter anderem um den Alltag mit ihrer kleinen Tochter, als die Profitänzerin witzelt: „Hänni sucht Nanny“. Was sie mit diesen drei Wörtern auslösen würde, ahnte sie dabei noch nicht.

Denn es folgte ein wahrer Ansturm an Nachrichten. Zahlreiche Menschen boten sich als Betreuung für den Hänni-Spross an – und das, obwohl gar keine Nanny-Unterstützung benötigt wird, wie Christina nun bei Instagram verriet. Es kam offenbar zu einem Missverständnis.

Christina Hänni: Jetzt klärt sie auf

„Wir haben im Podcast genauer erklärt, was wir damit meinten, aber das Ding ist, dass die Leute bei Presseartikeln, die das aufgegriffen haben, die Überschriften gelesen haben, und dieses ‚Hänni sucht Nanny‘ natürlich impliziert hat, wir hätten einen klassischen Nanny-Job zu vergeben“, erklärt die Frau von Luca Hänni.

Tatsächlich benötigen die beiden nur „hier und da für eine Stunde, maximal zwei am Tag“ Hilfe. In den Medien sei ihre Aussage aber anders dargestellt worden. Es sei behauptet worden, die beiden seien mit ihrer Tochter überfordert. „Es hat uns verletzt“, stellt Christina jetzt klar.

Und sie bereut ihren Witz – „Dumme Aussage von mir“. In Zukunft wird sie sicher zweimal darüber nachdenken, was sie vor laufenden Mikros im Gespräch mit Luca sagt.