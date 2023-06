Nach seinem Abschied vom Fußball und seinem Triumph bei „Let’s Dance“ bereitet sich Rúrik Gíslason nun auf seine neueste Herausforderung vor – die „IceGuys“! Bei einem Gespräch mit Annika Lau (Gala TV) enthüllt Rúrik, wie sein nächster Karriereschritt aussehen wird und was seine Fans davon erwarten können.

Seit seinem beeindruckenden Sieg bei „Let’s Dance“ ist Rúrik Gíslason in aller Munde. Doch was hat der ehemalige Fußballprofi für seine Zukunft geplant? Wird er auf den Fußballplatz zurückkehren oder bleibt er der Fernsehlandschaft treu? Annika Lau hat bei Gala TV nachgefragt – und Rúrik hat geliefert!

„Let’s Dance“: Rúrik Gíslason stürmt die Musikbühne

Rúrik Gíslason hat bei „Let’s Dance“ bereits bewiesen, dass er den Rhythmus im Blut hat. Nun hat er vor, erneut die Bühne zu betreten – diesmal jedoch als Sänger und Performer mit der Boyband „IceGuys“, die sich an den berühmten 90er-Jahre Boybands orientiert.

„Es ist eine Boyband, eine echte 90er-Jahre Boyband mit Tanzbewegungen. Vier der bekanntesten Popstars in Island haben mich gefragt, ob ich mich ihnen anschließen möchte“, teilt Rúrik im Gala-Studio mit. Und der erste Song ist auch schon da! Und er handelt von einem der schönsten Themen der Welt… der Liebe!

„Er heißt Rúlletta, wie Roulette. Es handelt sich um eine Frau, um Liebe. Die Songs sind echt 90er, tiefe Liebe, toxische Liebe, alles ist dabei. Aber immer mit diesem 90er-Gefühl, wie zu Zeiten von N’Sync und den Backstreet Boys. Das sind wir“, so Rúrik über sein neues Projekt.

„Let’s Dance“: Spaß steht im Vordergrund

Als aktiver Fußballer standen bei Rúrik Gíslason das Training, die Spiele und der Erfolg im Fokus. Doch seit dem Ende seiner Karriere steht Entertainment an erster Stelle. „Nach meiner Fußballkarriere habe ich beschlossen, einfach Spaß zu haben und frei zu sein. Und das habe ich jetzt erreicht, ich bin so glücklich. Ich wache auf, ich lache, ich kann tun, was ich will. Dafür bin ich sehr dankbar und glücklich“, erzählt er im Gespräch mit Annika Lau.

Und genau darum geht es ihm auch bei den „IceGuys“: „Ich würde es nicht als Witz bezeichnen, aber wir haben definitiv unseren Spaß. Ob wir es zu 100 Prozent ernst meinen, das bleibt abzuwarten. Aber wir haben Spaß dabei, wir sind sozusagen fünf Clowns, aber vielleicht kommt da noch mehr, wir haben bereits ein paar Songs.“