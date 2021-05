„Let's Dance“ lässt die Katze aus dem Sack – „Er ist zurück“

Nach den „Let's Dance“-TV-Auftritten ist vor der „Let's Dance“-Livetour. Das ist altbewährte Tradition und soll auch in diesem Jahr – so Corona will – umgesetzt werden.

Nun haben die Verantwortlichen der „Let's Dance“-Livetour auch schon die ersten Namen genannt, die mit dem „Let's Dance“-Tross durch die Lande ziehen sollen.

„Let's Dance“ (RTL): Wer geht mit auf große Live-Tournee?

Und die sorgen für ordentlich Stimmung bei den Fans. So wird unter anderem Profitänzer Massimo Sinató bei den Tour-Stops im November auf dem Parkett stehen. Das verkündete „Let's Dance“ auf Instagram mit den Worten „He's back“. Und der Mann von Rebecca Mir ist nicht der einzige bekannte Name.

„Let's Dance – die Live-Tour 2021“: Das sind die Termine

2. November 2021 Riesa

3. November 2021 Riesa

5. November 2021 Hannover

6. November 2021 Hamburg

7. November 2021 Oberhausen

9. November 2021 Leipzig

10. November 2021 Leipzig

12. November 2021 Nürnberg

13. November 2021 Nürnberg

14. November 2021 Dortmund

16. November 2021 Frankfurt am Main

17. November 2021 Frankfurt am Main

19. November 2021 Bremen

20. November 2021 Mannheim

22. November 2021 Braunschweig

23. November 2021 Braunschweig

25. November 2021 München

26. November 2021 Stuttgart

27. November 2021 Köln

28. November 2021 Düsseldorf

Auch Christina Luft ist dabei. Die hübsche Freundin von DSDS-Star Luca Hänni wird sogar mit ihrem Freund gemeinsam tanzen. Ebenfalls am Start ist die Siegerin des Jahres 2020, Lili Paul-Roncalli. Genauso auch der Halbfinalist des vergangenen Jahres: Tijan Njie.

Zuletzt machte der langjährige „Let's Dance“-Moderator Daniel Hartwich seinem Sender eine klare Ansage. Was der 42-Jährige RTL zu sagen hatte und was ihn auch nach elf Jahren noch besonders stört, kannst du hier nachlesen.

