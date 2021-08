„Let's Dance“-Star Motsi Mabuse: Fans trauen ihren Augen nicht –„Unglaublich“

Diese Frau ist so wandelbar. Als „Let’s Dance“-Jurymitglied präsentiert sich Motsi Mabuse stets von Kopf bis Fuß topgestylt. Vor allem ihre extravaganten Outfits und ihre dunkle Mähne sind dabei ein echter Hingucker. Doch auf ihrem Instagram-Account zeigt sie sich jetzt von einer ganz anderen Seite. Die Fans trauen ihren Augen nicht.

In ihrem aktuellen Social-Media-Post sieht man Motsi Mabuse in einem lässigen, grünen Pullover auf einem Stuhl sitzend. Sie lehnt sich zurück und sieht ziemlich entspannt aus. Ein Detail springt den fast 500.000 Followern des „Let's Dance“-Stars sofort ins Auge.

--------------

Das ist Motsi Mabuse:

Motshegetsi Mabuse wurde am 11. April 1981 in Mankwe (Südafrika) geboren

Als Elfjährige erhielt sie den ersten Tanzunterricht

Motsi Mabuse hat Jura studiert – doch für die Tanzkarriere hat sie das Studium geschmissen

Mit 18 Jahren zog sie nach Deutschland

Seit 2011 sitzt Motsi Mabuse in der Jury von „Let's Dance“

Ihre Profi-Karriere beendete sie im Jahr 2014

Seit 2017 ist Motsi mit Evgenij Voznyuk verheiratet – im August 2018 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt

-------------

Motsi Mabuse: Fans können ihren Augen nicht trauen

Motsi Mabuse trägt auf dem Schnappschuss nämlich keine Perücke! Zur Abwechslung zeigt sich die 40-Jährige nämlich mit ihren deutlich kürzeren, natürlichen Haaren. Wie kommt dieser durchaus ungewohnte Anblick bei den Fans überhaupt an?

-------------

Das ist „Let's Dance“:

Let's Dance ist eine Tanzshow des Senders RTL

Die Show wird seit 2006 ausgestrahlt

Die letzte Staffel gewann Island-Kicker Rúrik Gíslason

-------------

Motsi Mabuse: Was sagen die Fans zu dem Anblick?

Ihre Anhänger lieben so viel Natürlichkeit bei der Tänzerin! „Natürlich schön“, „Unglaublich, wie Perücken einen Menschen verändern. Man erkennt dich kaum wieder. Aber beides steht dir super, die kurzen Haare genauso wie die lange Mähne“ oder „Lass doch bitte deine Perücken weg, du siehst so tausendmal schöner aus“, feiern die Fans die Frisur in der Kommentarspalte.

Motsi Mabuse: Follower sind vom Look ganz begeistert

Und wer weiß, vielleicht wird man Motsi Mabuse bei der nächsten Staffel „Let’s Dance“ öfters mit ihrer natürlichen Haarpracht sehen.

-------------

------------------

