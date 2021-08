Michael Wendler: Ehefrau Laura Müller mit offenen Worten – „Heute ist ein besonderer Tag“

Es ist ein Feiertag im Hause Wendler. Nein, Michael Wendler hat nicht etwa eine neue Platte rausgebracht oder will sich den Behörden in Deutschland stellen (wobei man da diskutieren kann, was mehr zum Feiern anregt). Michael Wendler und Laura Müller feiern ihr Dreijähriges.

Richtig gelesen. Drei Jahre erfreut uns das Paar schon mit romantischen Gesten, süßen Knutschfotos und unvergessenen TV-Momenten. Man denke nur zurück an den Antrag von Michael Wendler im Rosenmeer auf Dachterasse oder das SUV-Geschenk samt legendärem Video von Laura Müller. Schatziiiiii....

Michael Wendler und Laura Müller. Foto: IMAGO / Future Image

Michael Wendler und Laura Müller feiern ihr 3-jähriges Jubiläum

Klar, dass Laura Müller und ihr Michael das gebührend zu feiern wissen. Und da Michael Wendler seine Kompetenzen nun eher darin sieht, bei Telegram vorauszusagen, dass die Corona-Geimpften in Kürze versterben werden, übernahm Laura Müller die öffentliche Liebelei.

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Michael Wendler wurde nach seinen Aussagen bezüglich des Coronavirus' von Instagram gesperrt – er ist weiterhin bei Telegram zu finden

Vor dem Amtsgericht Dinslaken wurde am 20. Juli ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Ihm droht das Gefängnis

Auf Instagram teilte die mittlerweile 21-Jährige ein Bild mit ihrem Michi. Dazu schreibt Laura: „Heute ist ein besonderer Tag für mich und meinen Liebsten. Unsere Liebe ist heute drei Jahre alt geworden. Jeder Tag mit dir ist perfekt und so voller Liebe. Ich liebe dich, mein schöner und attraktiver Ehemann. Ich habe meinen liebenden Krebs und du deinen treuen Löwen gefunden.“

Michael Wendler und Laura Müller: Cocktails in der Dämmerung

Hach ist das süß. Wer sich nun über die Tiernamen am Ende wundert... Löwe und Krebs sind die Spitznamen des Paares.

Klar, dass ein solcher Tag auch gebührend gefeiert werden muss. So teilte Laura noch ein weiteres Foto in ihrer Story. Man sieht sie und Michael Wendler beim Turteln auf offener Straße, in der Hand ein Cocktail im Plastikbecher. Muss Liebe schön sein.

Nicht ganz so schön ist das, was Michael Wendler vielleicht schon bald erwartet. Was ihm droht, liest du hier.

Ihren Hochzeitstag feierten Laura und Michael dieses Jahr schon zu dritt. Alles über den süßen Nachwuchs kannst du hier nachlesen.