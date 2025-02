„Let’s Dance“-Star verabschiedet sich: „Was ist hier passiert?“

Seit einer Woche wirbelt Profitänzer Massimo Sinato (44) wieder über das Tanzparkett der RTL-Show „Let’s Dance“. Dabei mussten sich seine Tanzpartnerin, die Influencerin Paola Maria Koslowski (31) und er in der Kennlernshow mit einem ausbaufähigen 10 Punkte-Urteil der Jury zufriedengeben.

Jetzt, in der ersten offiziellen Show, werden sie nun alles daran setzen, es besser zu machen. Grund genug für Massimo, offenbar nicht nur an ihrer Tanzperformance zu feilen, sondern auch an seiner Haarpracht etwas zu verändern. So verabschiedete er sich nun von seinen Locken und überraschte seine Fans mit einem vollkommen neuen Look auf Instagram.

„Let’s Dance“-Star lässt sein Erkennungsmerkmal hinter sich

Lange Jahre waren sie sein Markenzeichen, doch nun hieß es für Tanzstar Massimo Sinato „Bye, bye Lockenpracht!“.

Nach dem Haareschneiden konnte es der 44-Jährige in seinen hochgeladenen Instagram-Stories selbst kaum glauben. „Oh, oh, was ist hier passiert?“, kommentierte er sein Ergebnis. Die Veränderungen sind nicht zu übersehen. So trägt der Deutsch-Italiener sein Haar nun erheblich kürzer.

Eine Transformation, an die sich seine Fans, Familie, Freunde, Ehefrau Rebecca Mir und sogar Massimo selbst erst einmal gewöhnen müssen. Es bleibt abzuwarten, ob sein frischer Haarschnitt auch frischen Wind auf die Tanzfläche bei „Let’s Dance“ am Freitagabend (28. Februar 2025) bringen wird. Wird nur seine Typveränderung in Erinnerung bleiben oder auch seine Tanzperformance mit Paola?