„Let’s Dance”: Bittere Nachricht! Nächste Kandidatin fällt am Freitag aus

Sie ist zurück, die bekannteste Tanzshow im deutschen Fernsehen: „Let’s Dance“ geht mit der 18. Staffel an den Start. 14 Promis kämpfen mit ihren Profitänzern erneut um den heiß begehrten Titel. Doch kaum hat das Spektakel begonnen, schlägt das Schicksal gnadenlos zu! Die Grippewelle hat das Teilnehmerfeld eiskalt erwischt.

Nach dem ersten Schock-Ausfall von Leyla Lahouar (wir berichteten) folgt nun die nächste bittere Nachricht!

„Let’s Dance“-Star muss eine Pause einlegen!

Fieber statt Tanzparkett – eigentlich sollte „Let’s Dance“-Kandidatin Jeanette Biedermann am Freitag (28. Februar) mit Profitänzer Vadim Garbuzov ihren ersten Einzeltanz auf die Bühne bringen – ein feuriger Cha-Cha-Cha stand auf dem Programm. Doch daraus wird nichts! Denn feurig ist aktuell lediglich die Stirn der 45-Jährigen. Biedermann liegt flach, komplett ausgeknockt von einer heftigen Erkältung.

„Ich habe seit Tagen hohes Fieber und mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, so auf die Tanzfläche zu gehen“, erklärt sie bedrückt in einer Videobotschaft an ihre Fans. Damit ist Jeanette nicht allein: Auch Reality-Star Leyla Lahouar musste bereits krankheitsbedingt passen.

„Let’s Dance“: Promi-Paare schrumpfen

Aktuell legt die Grippewelle „Let’s Dance“ lahm! Jeanette Biedermann teilt ihr Schicksal mit Kandidatin und Reality-TV-Star Leyla Lahouar. Auch für sie wurde aufgrund eines grippalen Infekts Bettruhe angeordnet. Auf Instagram meldete sich Leyla erschöpft aus ihrem Bett: „Mein Arzt hat mich aus dem Verkehr gezogen. Und mir wirklich sehr, sehr, sehr nahe gelegt, keinen Sport zu machen.“

Zwei prominente Ausfälle direkt zum Start – das gab es noch nie! Und jetzt müssen die verbleibenden zwölf Paare den Glanz der Show aufrechterhalten.

Ob und wann Jeanette und Leyla zurückkehren können, bleibt abzuwarten. Eines ist aber sicher: Die diesjährige „Let’s Dance“-Staffel startet mit Drama pur – und das nicht wegen gewagter Hebefiguren!