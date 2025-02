„Let’s Dance“-Star orientiert sich komplett um – „Fühlt sich richtig an“

2024 eroberte Gabriel Kelly (23) im Sturm die Herzen der RTL-Zuschauer. So tanzte er sich mit brillanten Performances sowie einer unverwechselbaren Ausstrahlung bis ganz nach oben und sicherte sich am Ende den Sieg in der Tanzshow „Let’s Dance“.

Zuvor machte er mit seinem lässigen Popmusik-Stil auf sich aufmerksam, der bei vielen Menschen emotionale Sommergefühle hervorrief. Doch nun kommt anscheinend alles anders! Gabriel geht einen radikalen Schritt und will sich auf ganz neuem Terrain einen Namen machen.

„Let’s Dance“-Star Gabriel Kelly völlig verändert

„Zuckerbrot und Peitsche“ lautet die brandneue Song-Überraschung, die sich seine Fans merken müssen. Darüber hinaus erwartet sie ein neues Album im Sommer. Spannend dabei: Gabriel zeigt eine völlig neue Seite von sich – und probiert sich im Rap-Genre aus!

Ganze zwei Jahre habe der Musiker an seiner neuen Single gearbeitet. Ganz offen gesteht Gabriel auf Instagram: „Ich habe mich lange nicht getraut, den Song zu veröffentlichen. Jetzt fühlt es sich endlich richtig an.“ Doch nun die alles entscheidende Frage: Was hält Vater und Vollblutmusiker Angelo Kelly (43) eigentlich vom neuen musikalischen Stil des Sohnes?

„Let’s Dance“-Star Gabriel Kelly: Startschuss einer vielversprechenden Karriere?

Er zeigt sich auf Instagram jedenfalls stolz und bewirbt den neuen Track intensiv. So lautet ein Stament von ihm: „Checkt Gabriels neue Single aus.“ Grundsätzlich steht der Rap-Song mit rockigen Elementen für Melancholie und etwas, das viele Menschen kennen. Es geht um die emotionalen Höhen und Tiefen des Lebens.

Beim Blick auf die Beliebheitsskala zeigt sich: Den Musikfans scheint Gabriel‘s neuer Stil sehr zu imponieren. So kletterte „Zuckerbrot und Peitsche“ sofort einfach mal auf Platz 5 der Amazon-Charts.