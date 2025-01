„Let’s Dance“-Star bekommt eindeutiges Angebot: Seine Reaktion überrascht

Am wohlsten fühlt sich Let’s Dance-Profitänzerin Christina Hänni (34) auf dem Tanzparkett. So verzaubert und rührt sie in vielen RTL-Shows zahlreiche TV-Zuschauer mit einzigartigen Choreografien.

Nun aber sollte sich die Ehefrau des Sängers Luca Hänni (30) an einem ganz anderen Ort wiederfinden. Dabei hätte sie sogar ein Gratisgeschenk erhalten, welches sie aber dankend ablehnte. In einer Folge ihres gemeinsamen Podcasts „Don’t worry, be Hänni“ mit ihrem Luca ging sie nun näher auf dieses ungewohnte Erlebnis ein.

Let’s Dance Star Christina Hänni setzt auf natürliche Schönheit

Genauer gesagt geht es dabei um einen vergangenen Besuch bei einer Hals-Nasen-Ohren-Ärztin. Christina Hänni litt lange Zeit unter chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen. Diese machten eine Operation unumgänglich. Durch den Eingriff sollten die Nasennebenhöhlen des Tanzstars erweitert werden.

Vor der Operation sorgte eine Frage ihrer Ärztin bei der 34-Jährigen für Gesprächsstoff und brachte sie zum Schmunzeln. Diese gab Christina in ihrem Podcast wider: „Wenn wir schon an Ihrer Nase dran sind und die so aufbohren, wollen Sie die auch irgendwie verändern? Sollen wir irgendwas kleiner oder größer machen, Höcker wegmachen oder irgendwas?“

Welche Meinung hat Luca Hänni?

Ohne lange nachzudenken folgte die Antwort der Tänzerin prompt. So lehnte sie die Anfrage dankend ab und sagte: „Lasst meine Nase bitte genau so, wie sie ist.“ In ihrer gemeinsamen Podcastfolge teilte Ehemann Luca Hänni ebenfalls seine Meinung zu einer möglichen ästhetischen Nasenkorrektur mit. Er habe keinen Anlass für eine Optimierung erkennen können. Alles sehe „top aus“. Zudem sei es unwahrscheinlich, dass dieser Eingriff vollständig kostenlos gewesen wäre.

Doch wie geht es Christina Hänni aktuell? Plagen sie weiterhin nasale Beschwerden? Alles in allem sei sie mit dem Ergebnis der Operation sehr zufrieden. So habe sie ihre Lebensqualität sichtlich erhöht.