Bei „Let’s Dance“ tanzte sich Gabriel Kelly (23) in die Herzen der Zuschauer und in die der Jury. Der Spross der legendären Kelly Family gewann schließlich mit Fleiß und jeder Menge Talent für den Hüftschwung die 17. Staffel. Dass Ehrgeiz in der Familie liegt, dürfte nicht wundern – auch Maite Kelly gewann einst die RTL-Tanzshow. Mittlerweile jährt sich fast Gabriels Sieg und was bleibt, ist neben dem Ruhm auch ein ganz besonderer Wunsch.

Der charmante Künstler sorgt mit seinen neuesten Äußerungen für Aufsehen! In einem Interview mit „Neue Welt“ lässt er durchblicken, dass er sich bald als Papa sehen könnte. „Wenn ich Babys sehe, komme ich direkt ins Babyfieber und denke: Demnächst Vater zu werden, wäre schon etwas Tolles“, gesteht der Sänger und macht klar: Vater zu werden, steht auf seiner Wunschliste ganz oben.

„Let’s Dance“-Star Gabriel Kelly im Baby-Fieber

Doch der „Zu Perfekt“-Interpret weiß, dass das keine leichte Entscheidung ist. „Kinder zu bekommen, ist eine große Verantwortung“, erklärt Gabriel. Zum Glück hat er mit Leoni Miller die Frau an seiner Seite, die seit fünf Jahren seine Herzdame ist. Trotz aller Spekulationen während „Let’s Dance“ über eine Romanze mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) bleibt seine Beziehung stark. „Meine Freundin findet es lustig“, verriet er schmunzelnd im RTL-Interview und fügte hinzu: „Ich fand es lustig, wir lachen da alle drüber.“

Doch Gabriel hat noch mehr Abenteuer im Gepäck. Mit Ann-Kathrin Bendixen, einer weiteren „Let’s Dance“-Teilnehmerin, reiste er im Spätsommer durch Vietnam. Ein unvergessliches Erlebnis, das auch brenzlige Momente hatte. Als Ann-Kathrin mit ihrem Roller stürzte, erwies sich Gabriel als echter Held. Er brachte sie sicher ins nächste Krankenhaus – ein echter Freund eben!

Wird das Kelly-Familienerbe bald um ein weiteres Mitglied reicher? Ob bald kleine Kellys durchs Haus toben werden, bleibt abzuwarten.