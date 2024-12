„Let’s Dance“-Stars verkünden Neuigkeiten – es geschieht bereits an Neujahr

Gabriel Kelly hat sich in der vergangenen 17. Staffel von „Let’s Dance“ bei RTL den Sieg ertanzt. Doch durch seine Teilnahme an der Tanzshow hat er etwas noch viel Wertvolleres als nur den Pokal gewonnen: Eine enge Freundschaft mit seiner Konkurrentin Ann-Kathrin Bendixen.

Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen haben sich in der vergangenen Staffel von „Let’s Dance“ kennengelernt und sind seitdem gut befreundet. Im Sommer reisten sie gemeinsam durch Vietnam – jetzt verkünden die beiden „Let’s Dance“-Stars aufregende Neuigkeiten.

„Let’s Dance“-Stars mit aufregenden Neuigkeiten

Bereits während der Sendung waren die beiden ein Herz und eine Seele. Daher haben sie beschlossen, ein paar Wochen gemeinsam durch Vietnam zu reisen. Auf Instagram machen die beiden nun eine große Ankündigung.

+++ „Let’s Dance“: Jury flippt aus – Gabriel Kelly spielt Konkurrenz an die Wand +++

Ann-Kathrin Bendixen postet ein Foto von sich und Gabriel Kelly, auf dem sie in die Kamera strahlen. „Der Trailer von Gabriel Kelly und mir ist jetzt endlich online. Die Knie-Op liegt hinter mir, die Let’s Dance Tour von Gabriel und auch die Atlantiküberquerung ist rum“, teilt die Influencerin mit.

„Let’s Dance“-Star in Gefahr

Des Weiteren schreibt die „Let’s Dance“-Kandidatin: „Die Zeit rennt und ich kümmere mich jetzt die nächsten Wochen weiter um den Schnitt (während ich in Norwegen im Camper lebe). Ich hoffe, ihr genießt die kommenden Folgen.“ Das Warten hat schon bald ein Ende – bereits am 1. Januar 2025 wird die erste 20-minütige Folge des Vietnam-Vlogs auf Ann-Kathrin Bendixens YouTube-Kanal veröffentlicht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf ihren Accounts posten Gabriel und Ann-Kathrin bereits während ihrer Reise einige Aufnahmen aus Vietnam. Die zwei „Let’s Dance“-Stars haben zusammen einen Berg erklommen, die malerische Natur erkundet und sind Roller gefahren. „VIETNAM Tag 3. Heute sind wir Roller gefahren, haben einen Berg mit Flip Flops bestiegen und eine Brotpause eingelegt“, schrieb die 25-Jährige, die in den sozialen Medien als „Affe auf Bike“ bekannt ist, zu ihren Urlaubseindrücken.

In einem Punkt waren sich dabei alle Nutzer einig: Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen sollten beim Bergsteigen und Rollerfahren besseres Schuhwerk tragen. „Moped NICHT mit Flip Flops! Chirurgen an Urlaubsorten haben andauernd damit zu tun: Wenn man da mal stürzt, ist auf dem Asphalt gleich mal der halbe Fuß weggefräst – das ist KEINE Übertreibung!“, schreibt ein Nutzer. Während des Trips stürzte Ann-Kathrin tatsächlich vom Roller und musste sich später einer Knie-OP unterziehen. Mehr dazu könnt ihr dann in den Videos der beiden „Let’s Dance“-Stars erfahren.