„Let's Dance“-Star Amira Pocher packt über Ex-Bekanntschaft aus: „Wollte Schlüpfer kaufen“

RTL: So fing beim Sender alles an

Es sind nur noch wenige Tage, dann startet die neue Staffel von „Let's Dance“. Schon vor dem Start ist klar –die Kandidaten versprechen Unterhaltung! Ganz vorne mit dabei ist Amira Pocher. Die Moderatorin und Frau von Oliver Pocher sorgt jetzt schon mit einer pikanten Geschichte aus ihrem Privatleben für Furore.

In ihrem Podcast erzählt die „Let's Dance“-Teilnehmerin von einer Ex-Bekanntschaft aus ihrer Heimat Österreich. Vor ihrer Ehe mit Oliver Pocher geriet die 29-Jährige demnach an einen Mann mit sehr eigenen Vorlieben.

„Let's Dance“-Star Amira Pocher verrät pikante Details über Ex-Bekanntschaft

Bei „Die Pochers hier!“ erzählt Amira Pocher: „Ich habe mal einen Mann kennengelernt, der wollte meine Schlüpfer kaufen“. Doch damit nicht genug, „der wollte, dass ich ihm in die Hände spucke“.

Das ist „Let's Dance“:

„Let’s Dance“ ist eine Live-Tanzshow bei RTL

Die erste Staffel von „Let's Dance“ startete im Jahr 2006

Mittlerweile gibt es bereits 14 Staffeln

Die Sendung ist die deutsche Version der BBC-Show „Strictly Come Dancing“

Die Show wird in Köln aufgenommen

Im Jahr 2021 gewann Rúrik Gíslason (Ex-Fußballprofi) mit der Profi-Tänzerin Renata Lusin

Nach dieser Info muss Oliver Pocher einhaken und erklärt: „Vor Corona allerdings...“. Klar, Olli – das Erlebte spielte sich natürlich lange vor seiner Zeit ab. Immerhin lebte die 29-Jährige bis 2014 in Österreich und kam dann erst nach Deutschland, wo sie kurz darauf den Comedian kennen und lieben lernte.

„Let's Dance“-Kandidatin Amira Pocher sollte ungewöhnliche Dinge für Ex-Bekanntschaft machen

Ihre Ex-Bekanntschaft hatte anscheinend auch einen Hang zum Geldausgeben. Wie Amira Pocher erzählt, sollte sie im Club ordentlich zuschlagen und ihm anschließend die Rechnung überlassen.

Amira Pocher packt vor ihrer „Let's Dance“-Teilnahme über ihre Ex-Bekanntschaft aus Österreich aus. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

„Er wollte, dass ich ihm sein Portemonaie klaue und so Sachen.“ Den außergewöhnlichen Wünschen kam die TV-Bekanntheit allerdings nie nach, wie sie erzählt.

Nach überraschender Aussage von Amira Pocher, hat Oliver Pocher einige Fragen

Oliver Pocher will nach dieser Enthüllung wissen: „Wie viel bezahlt der so für so einen Schlüpfer?“. „Ich glaube 50 Euro?“, so Amira Pocher.

Doch davon wollte die Mutter von zwei Kindern nichts wissen. Heute dürften solche Sachen für sie eh keine Rolle mehr spielen, immerhin hat sie mit Oliver Pocher jetzt anscheinend den Mann fürs Leben gefunden. Jetzt fehlt ihr nur noch der richtige Tanzpartner. Welche Profitänzer in diesem Jahr in der RTL-Show mittanzen, erfährst du hier.

