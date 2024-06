Nach Bangen um „Let’s Dance“-Aus: Llambi gibt neue Details preis

Gerade erst flimmerte die letzte Folge von „Let’s Dance“ über die Bildschirme – Gabriel Kelly wurde an der Seite von Malika Dzumaev zum „Dancing Star“ gekürt. Nach dem aufregenden Staffelfinale ließ Chef-Juror Joachim Llambi vor wenigen Tagen eine echte Bombe platzen!

Der bekannte Profitänzer wechselt zum MDR und wird ab Herbst Teil der renommierten Talkshow „Riverboat“. Aber was bedeutet das für seinen Job bei der RTL-Show?

„Let’s Dance“-Star tritt in große Fußstapfen

Wer auf dem Tanzparkett große Reden schwingen kann, ist auch prädestiniert für eine Moderatorenrolle beim „Riverboat“. Damit ist Joachim Llambi bald an der Seite von Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knoop und Wolfgang Lippert zu sehen. Erst im Jahr 2023 bekam Fisher Unterstützung von den drei wechselnden Moderatoren. Nun wird RTL-Star Joachim Llambi kommenden Herbst ebenfalls als Neuzugang ins Team stoßen.

Doch halt mal! „Riverboat“ läuft freitags abends – genau wie die Live-Shows von „Let’s Dance“. Droht Llambi jetzt der Abschied von der RTL-Kultsendung?

„Let’s Dance“: Llambi schafft endlich Klarheit

Obwohl viele Follower Llambi zu seinem neuen TV-Job gratulierten, sind sie doch besorgt. Müssen wir den strengen RTL-Juror bald auf dem Parkett missen? Der Tanzprofi bringt jetzt Licht ins Dunkel – Fans dürfen aufatmen!

Der 59-Jährige freut sich zu berichten: „Die ‚Let’s Dance‘-Familie braucht sich keine Sorgen machen. Es ist schon so getaktet, dass ich schon immer bei ‚Let’s Dance‘ dabei sein darf!“ Puh, da haben Zuschauer aber noch einmal Glück gehabt. Schließlich wäre die RTL-Show ohne ihren Chef-Juror nicht dasselbe.

Einen ersten Gast darf Joachim Llambi auch schon begrüßen. Choreograf Detlef Soost meldete sich unter Llambis Instagram-Post: „Na, da komm ich dann auch mal rum. Glückwunsch.“

Die Fans können sich also auf ein spannendes Programm freuen – mit Joachim Llambi sowohl bei „Riverboat“ als auch in der nächsten Staffel von „Let’s Dance“! Sein Debüt im MDR wird Llambi am 23. August feiern.