„Let’s Dance“-Star: Vor „Schlagerboom Open Air“ teilt Anna Ermakova süßes Geheimnis

Anna Ermakova, Tochter von Tennislegende Boris Becker, hat sich längst einen eigenen Namen in der Medienlandschaft gemacht. Die junge Frau erobert nicht nur die Laufstege der Modewelt, sondern beeindruckte auch als Teilnehmerin der vorletzten Staffel von „Let’s Dance“, nahm sogar den Sieg mit nach Hause.

Anna hat mittlerweile ihren eigenen Weg gefunden, verbucht momentan einen beruflichen Erfolg nach dem nächsten. Während es karrieretechnisch für sie wie am Schnürchen läuft, hält sich die 24-Jährige weitestgehend über ihr Privatleben bedeckt – bis jetzt! Nun enthüllt der TV-Star ein süßes Geheimnis.

„Let’s Dance“-Star gibt private Details preis

Anna Ermakova entpuppt sich als echtes Multitalent. Bei „Let’s Dance“ legte sie beeindruckende Tänze aufs Parkett, auch als Jurymitglied bei „Das Supertalent“ durfte sie bereits neben dem eingespielten Duo Bruce Darnell und Dieter Bohlen Platz nehmen.

Seit neuestem schnuppert sie Luft im Musikbusiness und darf am Samstagabend ihren großen Auftritt beim ARD-„Schlagerboom Open Air“ feiern. Dort wird sie an der Seite von Florian Silbereisen die gemeinsame Single „Something Stupid“ performen. Kurz vor ihrem Auftritt überrascht Ermakova ihre Fans mit einer besonderen Enthüllung. Denn das Model hat ein süßes Geheimnis preisgegeben, das ihr Liebesleben betrifft.

„Let’s Dance“-Star: SO stellt sie sich ihren neuen Partner vor

In einem offenen Interview gewährt Anna Ermakova einen seltenen Einblick in ihr privates Glück und lässt ihre Anhänger an ihrer Freude teilhaben. Gegenüber „Bild“ verriet die „Let’s Dance“-Siegerin ihre Gedanken zum Thema Flirten. Dabei ist sie sich sicher: Den ersten Schritt überlässt sie aufgrund ihrer schüchternen Art gerne ihrem Gegenüber.

+++Nach „Let’s Dance“: Joachim Llambi erobert jetzt auch den MDR+++

Auf einen festen Typ will sich die momentane Single-Lady aber noch nicht festlegen: „Man lernt so viele tolle Menschen kennen und denkt sich bei dem einen oder anderen: Wie wär’s, wenn ich denen einfach sage, dass ich sie toll finde?“, denkt die Becker-Tochter laut über mögliche Kandidaten nach.

Das Magazin „Bunte“ fragte den „Let’s Dance“-Star schon im Januar dieses Jahres, ob sie angesichts ihres vollen Terminkalenders überhaupt Zeit für eine neue Partnerschaft habe. „So lustig, das fragt mich gerade jeder. Wenn der Richtige kommt, dann ist auch Platz für ihn“, antwortete Ermakova.