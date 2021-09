„Let's Dance“-Star Joachim Llambi platzt der Kragen am Frankfurter Hauptbahnhof – „Vielen Dank auch an die Grünen!“

Bereits seit dem Start von „Let’s Dance“ im Jahr 2006 sitzt Joachim Llambi ununterbrochen in der Jury der Show und bewertet dort die Tänze der Kandidaten. 2021 saß er gemeinsam mit Motsi Mabuse und Jorge González am Pult und sah dabei zu, wie Ex-Fußballprofi Rúrik Gíslason zum Gewinner ernannt wurde. GZSZ-Star Valentina Pahde schaffte es auf Platz zwei.

Joachim Llambi ist vor allem für seine knallharten Urteile als Juror der RTL-Sendung „Let’s Dance“ bekannt. Doch auch am Bahnhof ist dem gebürtigen Duisburger jetzt der Kragen gewaltig geplatzt.

„Let's Dance“-Juror Joachim Llambi platzt DESWEGEN gewaltig der Kragen

Aktuell steht Joachim Llambi nicht für „Let’s Dance“ vor der Kamera. Doch Grund für einen Ausraster hat er auch abseits des Rampenlichts. Was er am Frankfurter Hauptbahnhof erlebte, brachte den Deutsch-Spanier ziemlich auf die Palme. Seinen Unmut über das Geschehene teilte er seinen Fans auf Instagram mit.

----------------

Das ist „Let's Dance“:

„Let’s Dance“ ist eine Live-Tanzshow bei RTL

Die erste Staffel von „Let's Dance“ startete im Jahr 2006

Mittlerweile gibt es bereits 14 Staffeln

Die Sendung ist die deutsche Version der BBC-Show „Strictly Come Dancing“

Die Show wird in Köln aufgenommen

Im Jahr 2021 gewann Rúrik Gíslason (Ex-Fußballprofi) mit der Profi-Tänzerin Renata Lusin

--------------

Dort postete er ein Foto des vollen Bahnhofs. Darauf zu erkennen: Eine Anzeigetafel, die Zug-Verspätungen ankündigt. Und das passt dem 57-Jährigen mal so gar nicht. „Großartig! Die Deutsche Bahn ist wieder ganz weit vorne mit Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Vielen Dank auch an die Grünen, dass die Bahn so gefördert wird. Ich fliege lieber…“, schreibt der „Let’s Dance“-Juror zu dem Bild. Seinen Post versieht er zusätzlich noch mit einer Reihe wütender Smileys.

„Let's Dance“: Joachim Llambi ärgert sich über Zug-Verspätung

Und auch einige seiner rund 82.500 Follower auf Instagram geben ihm Recht: „Oh ja, Bahnfahren ist schlimm“ oder „Aber bei den Streiks ist die Deutsche Bahn immer sehr zuverlässig. Bravo“, heißt es da in den Kommentaren.

--------------

Weitere „Let’s Dance“-Themen:

„Let's Dance“-Star Daniel Hartwich: Große Ehre für den Moderator – sogar ER ist hin und weg

RTL: „Let's Dance”-Star Oana Nechiti wagt skurriles Umstyling – und alles nur wegen IHR

„Let's Dance“-Star lässt Baby-Bombe platzen und macht es endlich offiziell: „Ich freue mich so sehr“

-----------------

Da kann man nur hoffen, dass Joachim Llambi sein Ziel letztendlich doch noch einigermaßen gut erreicht hat...

Ebenfalls regelmäßig bei „Let’s Dance“ sieht man Moderatorin Victoria Swarovski. Die 28-Jährige sprach kürzlich über das Thema Schwangerschaft. Hier mehr dazu.

+++ ARD-Star Jana Schölermann zeigt heißes Foto ohne BH – „Sooo schön“ +++

Trauriges Geständnis von Motsi Mabuse! Warum das Jury-Mitglied nach Großbritannien auswandern würde, kannst du hier nachlesen. (cf)