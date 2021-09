RTL: „Let's Dance”-Star Oana Nechiti wagt skurriles Umstyling – und alles nur wegen IHR

RTL-Star Oana Nechiti kennen ihre Fans als wunderschöne Tänzerin von „Let’s Dance“. Hier schwebte die 33-Jährige lange Zeit über das RTL-Tanzparkett. 2018 dann der Schock, Oana gab ihr Show-Aus bekannt.

Seitdem kommentiert der RTL-Star in dem „Let’s Dance“-Podcast „Tanz oder gar nicht“ gemeinsam mit Ehemann Erich Klann die Leistung ihrer Tänzer-Kollegen und der Promis.

Auf Instagram zeigt sich die Tänzerin jetzt plötzlich ganz verändert. Der Grund hinter ihrem skurrilen Umstyling sorgt für Lacher im Netz.

RTL: „Let’s Dance“-Star Oana Nechiti überrascht Fans mit irrem Instagram-Foto

Es ist ein Foto, das Oana normalerweise sicherlich nicht veröffentlicht hätte. Mit falschen Haaren und langem braunen Bart posiert die Tänzerin im edlen Morgenmantel.

Bart? Richtig gelesen, die 33-Jährige trägt neuerdings Gesichtsbehaarung. Aber was steckt hinter der seltsamen Maskerade?

„Wettschulden sind Ehrenschulden“, schreibt Oana und klärt ihre Fans damit direkt mal auf.

RTL: „Let’s Dance“-Star Oana Nechiti verliert gegen Jana Ina Zarrella

Der RTL-Star war zu Gast bei Jana Ina Zarrellas Instagram-Serie der „OMG-Show“. Hier spielt die Moderatorin gegen Promi-Gäste.

RTL: „Let’s Dance“-Star Oana Nechiti muss Wettschulden einlösen

Nachdem sie gegen Jana Ina verloren hatte, musste Oana also abliefern. Zu ihrem Foto schreibt die Tänzerin: „Ich finde ich sehe aus wie Zach Galifianakis aka Alan, der kleinere Schauspieler von Hangover aus.“

Trotz außergewöhnlichem Look kommt Oana bei ihren Fans aber auch weiterhin gut an, wie die Kommentare zeigen. „Selbst ein Bart, entstellt dich nicht. Die Augen reißen alles raus“, „Ich finde du siehst selbst so noch richtig gut aus“ und „Siehst super aus“.

Ein Nutzer sieht in der Maskerade sogar Ähnlichkeiten mit einer anderen Berühmtheit, nämlich ESC-Gewinnerin Conchita Wurst. Er schreibt: „Oana Wurst“.

Längst nicht so erfolgreich wie Conchita war beim ESC 2021 Deutschland-Kandidat Jendrik. Warum der sich anschließend entschuldigte, erfährst du hier. (sj)