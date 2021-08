„Let's Dance“-Star lässt Baby-Bombe platzen und macht es endlich offiziell: „Ich freue mich so sehr“

Das sind wahnsinnig tolle Neuigkeiten für „Let’s Dance“-Star Evgeny Vinokurov. Der Profitänzer und seine Verlobte Nina Bezzubova werden Eltern – und das zum allerersten Mal.

Auf Instagram teilt der „Let’s Dance“-Profi die aufregenden Baby-News mit seinen Fans. Doch er hat auch Ängste.

„Let’s Dance“-Star Evgeny Vinokurov wird Vater: „Ich freu mich so sehr“

„Ich will mit euch was sehr Wichtiges teilen“, startet der Profitänzer von „Let’s Dance“ seinen Instagram-Beitrag.

Dazu teilt Evgeny Vinokurov ein Foto mit seiner Verlobten Nina Bezzubova, auf welchem die beiden zusammen in Amsterdam zu sehen sind. Bereits hier können Fans feststellen: An Nina Bäuchlein bahnt sich etwas an.

---------------------------

Das ist „Let's Dance“:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Let’s Dance“ ist eine Live-Tanzshow bei RTL

Die erste Staffel von „Let's Dance“ startete im Jahr 2006

Mittlerweile gibt es bereits 14 Staffeln

Die Sendung ist die deutsche Version der BBC-Show „Strictly Come Dancing“

Die Show wird in Köln aufgenommen

Im Jahr 2021 gewann Rúrik Gíslason (Ex-Fußballprofi) mit der Profi-Tänzerin Renata Lusin

---------------------------

„Ich freue mich so sehr, dass ich es nicht wirklich beschreiben kann. Ich habe immer geträumt, mit 30 mein erstes Kind zu bekommen und da sind wir: Ich werde Papa mit 30 Jahren“, gibt der „Let’s Dance“-Profi seiner Freude kund.

Evgeny Vinokurov: In der 12. Staffel von „Let’s Dance“ tanzte er mit Evelyn Burdecki. Foto: IMAGO / Future Image

Davon abgesehen prägen Evgeny Vinokurov allerdings auch einige Zweifel.

„Let’s Dance“-Star Evgeny Vinokurov gibt zu: „Habe manchmal Angst“

Bei der RTL-Show „Let’s Dance“ wirkt Evgeny Vinokurov meist sehr entspannt. Doch das kleine Nachwuchs-Wunder scheint der Profitänzer nun etwas aus der Ruhe zu bringen.

---------------------------

Mehr zu „Let's Dance“:

„Let's Dance“-Star Motsi Mabuse: Fans trauen ihren Augen nicht –„Unglaublich“

„Let's Dance“-Star Rúrik Gíslason: Liebes-Beichte im TV – DARUM scheitern seine Beziehungen wirklich

„Let's Dance“-Profi Ekaterina Leonova mit traurigen Worten – ihr droht die Abschiebung

---------------------------

„Ich drehe manchmal durch, weil ich nicht wirklich verstehe, was auf uns noch zukommt. Ich habe manchmal Angst, da ich denke, dass ich nicht schaffe, ein guter Papa zu sein“, zweifelt Evgeny Vinokurov auf Instagram.

Seine „Let’s Dance“-Kollegen scheinen an seinen Vater-Fähigkeiten allerdings keine Zweifel zu haben und gratulierten dem künftigen Elternpaar aufgeregt zur Schwangerschaft.

„Viele Glückwünsche von meiner Familie an eure“, schreibt etwa „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse. „Omg, herzlichen Glückwunsch! Ganz viel Liebe schicke ich euch“, schwärmt Evelyn Burdecki, die 2020 mit Evgeny Vinokurov bei „Let's Dance“ angetreten ist. (mkx)