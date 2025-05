„Let’s Dance“-Finale: Hammer für Ben Zucker – das gab es noch nie

Am 21. Februar 2025 fiel der Startschuss für die mittlerweile 18. Staffel von „Let’s Dance.“ Auch in diesem Jahr wagten sich erneut viele bekannte Gesichter aufs Parkett. Nach Wochen des harten Trainings und knallharter Jury-Kritik gipfelte die Staffel am vergangenen Freitagabend (23. Mai) im großen Finale. Diego Pooth sicherte sich gemeinsam mit Tanzprofi Ekaterina Leonova den Titel.

Doch die Augen waren an dem Abend nicht nur auf das Siegerpaar gerichtet, sondern auch auf Musiker Ben Zucker. Denn: Das hat es bei „Let’s Dance“ noch nie gegeben!

„Let’s Dance“: Premiere im Finale

Auch wenn Musiker Ben Zucker bereits in der vierten Liveshow von „Let’s Dance“ ausschied – mit der RTL-Show hatte er noch nicht abgeschlossen. Normalerweise hätte der „Let’s Dance“-Teilnehmer, genau wie alle seine Mitstreiter auch, im Finale mit seiner Profi-Tanzpartnerin noch einmal getanzt. Doch Malika Dzumaev, die ihn durch die Staffel begleitet hatte, fiel wegen eines schweren Bandscheibenvorfalls aus.

Für Ben war schnell klar: Eine andere Tänzerin kommt nicht infrage. Und so rockte er im Finale kurzerhand solo den Dancefloor – das hat es in der „Let’s Dance“-Geschichte noch nie gegeben!

„Let’s Dance“: Ben Zucker verkündet es

Kurz vor seinem Solo-Auftritt verriet Ben Zucker gegenüber RTL: „Es war für mich wichtig, dann auch den Weg ausschließlich mit ihr zu gehen. Und für mich ist sie nicht ersetzbar, austauschbar. Und das ist für mich auch eine Art Loyalität, ihr zu zeigen, dass ich mit ihr angefangen hab, auch mit ihr das beende. Leider kann sie nicht dabei sein, also mach ich’s alleine.“

Ob der Musiker wohl auch bei der anstehenden Profi-Challenge alleine übers Parkett fegen wird?

Am kommenden Freitagabend (30. Mai) endet die diesjährige „Let’s Dance“-Staffel traditionell mit der Profi-Challenge. Parallel zur Ausstrahlung können Zuschauer die Sendung auch im Livestream auf RTL+ verfolgen. Dort stehen auch alle bisherigen Ausgaben der RTL-Show in voller Länge zum Abruf bereit.