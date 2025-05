„Let’s Dance“-Finale bei RTL: Die Zuschauer haben entschieden!

Am Freitagabend (23. Mai 2025) war es endlich so weit: Das große Finale der 18. „Let’s Dance“-Staffel flimmerte über die RTL-Bildschirme. Und es hatte jede Menge Drive!

Im spannenden Dreikampf der Tanzpaare Taliso Engel (22) und Patricija Ionel (30), San Diego Pooth (21) und Ekaterina Leonova (38) sowie Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster (27) gab es nicht nur exzellente Performances, sondern auch jede Menge unterhaltsame Szenen und emotionale Gänsehautmomente zu sehen.

„Let’s Dance“: Das Finale hatte es in sich

Schon vor dem Showdown war klar: Es würde ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen werden und die Spannung war garantiert. Und genau so ging es auch in der Show weiter!

In der ersten Runde, dem Jurytanz, holten Diego und Ekaterina für ihren Cha-Cha-Cha zu „Bang Bang“ von David Sandborn volle 30 Punkte. Taliso und Patricija meisterten den Tango zu „Palladio: 1. Satz Allegretto“ von Karl Jenkins mit 29 Punkten, während Fabian und Anastasia beim Paso Doble zu „Enjoy the Silence“ von Depeche Mode mit 30 Punkten überzeugten.

Dann folgte die zweite Runde, dem Lieblingstanz: Diego und Ekaterina zeigten einen Langsamen Walzer zu „Make It Rain“ von Ed Sheeran (30 Punkte), Fabian und Anastasia präsentierten einen Tango zu „La Bordona“ von Emilio Balcarcel (30 Punkte), und Taliso und Patricija beeindruckten mit einem Contemporary zu „Arcade“ von Duncan Laurence (30 Punkte).

Wer hat gewonnen?

Am Ende folgte der Freestyle: Diego und Ekaterina widmeten sich dem Thema „Dschungelbuch“ zu den Songs „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“, „Ich wär so gern wie du“ und Various (27 Punkte), Fabian und Anastasia tanzten einen Freestyle ganz im Zeichen von „Popeye“ – mit Musik aus „I’m Popeye the Sailorman“, „Hey Pachuco“ und „Crazy Little Thing Called Love“ (30 Punkte). Taliso Engel und Patricija Ionel wählten einen hochemotionalen Freestyle zum Thema „Titanic“ – mit Musik aus „My Heart Will Go On“, „An Irish Party in Third Class“ und „Torn“ (30 Punkte).

Alles in allem zeigte sich: Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen! Fabian und Anastasia standen bei beeindruckenden 90 Punkten, Taliso und Patricija erhielten 89 Punkte und Diego und Ekaterina erreichten 87 Punkte. Doch es kam auf die Telefonanrufe der RTL-Zuschauer an. Und nun ist es so weit: Die „Let’s Dance“-Sieger stehen fest – es sind Diego und Tanzpartnerin Ekat!!!

Das war es nun mit der 18. Staffel von „Let’s Dance“. Doch der Tanzspaß hat noch lange kein Ende! So wird am Samstagabend (30. Mai 2025) zur Primetime noch die beliebte „Let’s Dance“-Profichallenge bei RTL ausgestrahlt.