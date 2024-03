„Let’s Dance“-Favorit rastet beim Training komplett aus: „Wie komme ich aus dieser Hölle wieder raus?“

Auf die Plätze, fertig, tanzen. Im Februar fiel der Startschuss für „Let’s Dance“ bei RTL. 14 hochmotivierte Prominente wirbeln über das Parkett und beginnen ihre ganz persönliche Tanzreise. Wer hat das Zeug zum „Dancing Star 2024“?

In der ersten Show der neuen Staffel wurden die Tanzpaare festgelegt. Am Freitag (1. März 2024) wird es wirklich ernst, denn der Wettkampf beginnt, und das erste Paar wird die Show verlassen müssen.

Tanzprofi Detlef D! Soost total verzweifelt

Mit der Startnummer 3 geht ein absoluter Topfavorit ins Rennen, Detlef Soest ist selbst Tanzlehrer mit eigenem Studio in Berlin. 41 Jahre Hip Hop-Erfahrung bringt der 53-jährige mit. Das Rhythmus-Gefühl steckt dem Fitnesstrainer also im Blut. Berühmt wurde er als Coach in der RTL Zwei-Castingshow „Popstars“. An seiner Seite ist die russische Profitänzerin Ekaterina Leonova.

Detlef und Ekat, das klingt nach einer perfekten Kombination. Doch was ist das? Bei den Proben zum Langsamen Walzer stößt Detlef schnell an seine Grenzen. Er ist verzweifelt. „Ein wunderbarer Tanz“, schwärmt Ekat. „Ja, wenn man ihn kann“, erwidert er trocken: „Ich dachte, es kann ja nicht so schwierig sein. Sonntag bin ich auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Da dachte ich: ‚Wie komme ich aus dieser Hölle wieder raus?'“

„Let’s Dance“-Kandidat rastet aus

Im Tanzstudio platzt ihm die Hutschnur. „Fuck Mann! Ist nicht so geil gerade!“ schreit er laut. Keine guten Aussichten für den Live-Auftritt bei „Let’s Dance“ am Freitagabend. „Ich möchte es einfach gerne richtig machen“, sagt der ehrgeizige Kandidat enttäuscht. „Es kann nur aufwärts gehen.“ Dann geht es auf die Tanzfläche: Ekaterina sieht zauberhaft aus in einem Kleid aus hellblauen Chiffon. Der Tanz hat schöne Hebefiguren und eine dramatische Umarmung am Schluss. Es gibt viel Applaus und auch die beiden scheinen zufrieden zu sein. Detlef fällt ein Stein vom Herzen „Ich bin so erleichtert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Proben waren für mich die Hölle.“

Die Jury zeigt sich recht angetan, auch wenn für Motsi der Tanz keinen Gänsehautmoment hatte. Aber es geht für sie in die richtige Richtung. Insgesamt gibt es 18 Jury-Punkte für den ersten Einzeltanz.