„Let's Dance“-Star Ekaterina Leonova: Plötzlich platzt ihre Hose

RTL: So fing beim Sender alles an

Sie ist elegant, eine Weltklasse-Tänzerin und schafft es sogar aus Komiker Bastian Bielendorfer noch elegante Bewegungen herauszulocken (nichts für Ungut, Herr Bielendorfer). Doch auch „Let's Dance“-Star Ekaterina Leonova können ab und an Dinge passieren, die so weder geplant noch gewollt waren.

Doch was war geschehen? Bekanntermaßen setzte RTL seine Tanzshow „Let's Dance“ am vergangenen Freitag aus. Am Karfreitag herrscht schließlich Tanzverbot.

„Let's Dance“-Star Ekaterina Leonova besucht Bastian Bielendorfer bei der Arbeit

Also nutzten sowohl Bastian Bielendorfer als auch Ekaterina Leonova die freie Zeit für andere Dinge. Während Bielendorfer seiner eigentlichen Arbeit, der Comedy, nachging, besuchte Ekat ihren Tanzpartner in Berlin.

„Let's Dance“: Das musst du über die Tanzshow wissen

Der erste Moderator der deutschen Ausgabe von „Let's Dance“ war Hape Kerkeling

Die Idee für die „Let's Dance“ stammt von der BBC

Die Erstausstrahlung in Deutschland war am 3. April 2006

Und der 37-Jährige ließ es sich nicht nehmen, Ekaterina auf die Bühne zu bitten. Dort jedoch kam es zu einer äußerst unangenehmen Situation für die 34-Jährige.

„Let's Dance“-Star Ekaterina Leonova: Plötzlich platzt die Hose

So platzte mitten auf der Bühne die Hose des Tanzstars. Klar, dass Bielendorfer das nicht unkommentiert stehen lassen konnte. „Hast du gerade gesagt, deine Hose geht auf“, fragte der Komiker zunächst verwirrt, lieferte dann jedoch schnell eine Erklärung für den Fauxpas.

Ekaterina Leonova und ihr „Let's Dance“-Partner Bastian Bielendorfer. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Das scheint ein automatischer Effekt meiner Sexualität zu sein“, witzelte Bielendorfer. Mit Sicherheit. Ekaterina jedenfalls konnte auch in der peinlichen Situation noch über sich selbst lachen und kündigte auf Instagram direkt Vergeltung an. „No comments. Die Rache kommt“, so Leonova. Da sind wir ja schon mal gespannt.

Ist schon klar, wer diese Staffel „Let's Dance“ für sich entscheidet? Eine Geste von Joachim Llambi sorgt für Wirbel.