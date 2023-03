„Let’s Dance“-Star außer sich: „F*ckt euch doch“

Das war mehr als deutlich. „Let’s Dance„-Star Bastian Bielendorfer findet in einem Video auf Instagram jetzt harsche Worte und regt sich tierisch auf. Dabei bekommt der Comedian Rückenwind von einigen Fans, die seine Meinung anscheinend teilen.

Treue „Let’s Dance„-Zuschauer dürften sich noch gut an ihn erinnern: Bastian Bielendorfer hat 2022 mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova für das eine oder andere Highlight in der RTL-Show gesorgt. Zwar waren die selten tänzerischer Natur, doch der 38-jährige Gelsenkirchener galt als die Stimmungskanone schlechthin. Doch aktuell scheint ihm nicht nach scherzen zumute, wie er in einem Instagram-Video deutlich macht.

„Let’s Dance“-Star Bastian Bielendorfer schockiert an der Raststätte

Wer kennt das nicht? Während einer langen Autofahrt hält man kurz an der Raststätte und versorgt sich mit Getränken und Snacks für die weitere Fahrt. Dabei ist eigentlich jedem klar, dass die Preise an Rast- und Tankstellen immer etwas höher sind als im Supermarkt. Doch was der RTL-Star bei seinem Halt sieht, schockiert ihn zutiefst.

„Ich wollte mir an der Raststätte eine Dose Red Bull kaufen und die kostet 6,99 Euro. Habt ihr den Arsch eigentlich fünf Meter weit offen? Wollt ihr mich veräppeln?“, sagt der 38-Jährige entsetzt. Letztendlich hat er sich ein Eis für 3,59 Euro gekauft, was für ihn trotzdem eine Frechheit ist: „Das muss man sich mal geben. Das ist ein Eis für 20 Cent. Das hat früher einen Euro gekostet. Alle Preise an der Raststätte sind erhöht worden. Es muss doch irgendwo ne Grenze geben. F*ckt euch doch!“

„Let’s Dance“-Star spricht Klartext – Fans teilen seine Meinung

In den Kommentaren unter dem Video häufen sich die Stimmen, die genauso denken, wie der gebürtige Gelsenkirchener. Seine Fans sind ebenfalls schockiert von manchen Preisen und machen ihr Unverständnis deutlich:

„Jo, ich fordere normale Preise im Supermarkt, damit ich mir wieder Gemüse und Obst leisten kann.“

„Also, wenn Du ne Petition starten willst: Ich bin dabei!“

„Das Traurige daran? Es wird gekauft, weil wir offenbar das nötige Kleingeld weiterhin dafür haben.“

