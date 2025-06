„Let’s Dance“-Star appelliert an ihre Fans – „Möchte andere Frauen ermutigen“

Auf dem Tanzparkett wirkte sie stets mutig und voller Energie. Bei „Let’s Dance“ begeisterte Ann-Kathrin Bendixen nicht nur mit ihrer Leistung, sondern auch mit ihrem besonderen Lebensstil. Abseits der Scheinwerfer aber ist ihr Alltag alles andere als glamourös – und manchmal sogar gefährlich.

Denn die Influencerin, bekannt unter dem Namen „Affe auf Bike“, reist allein mit dem Motorrad um die Welt. Was romantisch klingt, hat in der Realität oft einen düsteren Beigeschmack. In ihrem Podcast „Schnack auf Achse – mit Affe und Gabriel“ spricht die 25-Jährige nun über Situationen, die sie an ihre Grenzen brachten.

Let’s Dance-Kandidatin reist mit Messer

Wie Bild berichtet, nimmt Ann-Kathrin Bendixen auf ihren Reisen mittlerweile ein Messer mit – nicht aus Abenteuerlust, sondern aus Angst. „Alles, was man im Kopf hat, das passiert einem als Frau auf Reisen. Das ist so. […] Ich habe auf meinen Reisen leider mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht“, erzählt sie im Podcast. Besonders Begegnungen mit aufdringlichen Männern hätten sie zu diesem Schritt bewogen.

Dass eine Frau, die bei „Let’s Dance“ so mutig und selbstbewusst auftrat, im Alltag solche Maßnahmen ergreifen muss, überrascht viele Fans. Doch Bendixen macht klar: „Es gab Situationen, in denen ich mich bedroht fühlte.“ Sie sagt weiter: „Das Messer gibt mir ein Gefühl von Sicherheit.“

Let’s Dance-Star will aufklären – nicht abschrecken

Trotz der beängstigenden Erlebnisse will die Abenteurerin Frauen nicht abschrecken. Im Gegenteil. Im Podcast stellt sie klar, dass sie ihre Reichweite sinnvoll nutzen möchte: „Ich möchte andere Frauen ermutigen, ihre Träume zu verfolgen, aber auch darauf aufmerksam machen, dass man sich vorbereiten und schützen sollte.“

Als Teilnehmerin bei „Let’s Dance“ stand Bendixen im Rampenlicht – auf ihren Motorradreisen hingegen ist sie oft auf sich allein gestellt. Die Erfahrungen hätten sie verändert, aber auch gestärkt. Sie erzählt: „Ich habe so viel gelernt und bin als Mensch gewachsen.“

Ann-Kathrin Bendixen ist nicht nur „Let’s Dance“-Kandidatin, sondern auch Vorbild für viele junge Frauen. Sie zeigt: Abenteuerlust und Vorsicht schließen sich nicht aus. Ihre Offenheit über Ängste und Sicherheitsstrategien bietet einen ehrlichen Einblick in das Leben jenseits von TV-Shows und Instagram.

