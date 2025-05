„Let’s Dance“-Star erlebt sexuellen Übergriff: „Danach hat er mir Geld zugesteckt“

„Let’s Dance“-Star Ann-Kathrin Bendixen (25) hat schon viele Länder allein bereist. In ihrem Podcast „Schnack auf Achse“ erzählt sie nun von einer erschütternden Erfahrung. Bei einer Reise stieg sie zu zwei Männern in ein Wohnmobil.

Schon zu Beginn hatte sie ein ungutes Gefühl. Einer der Männer verhielt sich übergriffig und rieb sich nackt an ihr. Danach drückte er ihr Geld in die Hand. „Ein Mann hat sich nackt an mir gerieben. Danach hat er mir Geld zugesteckt, als wäre ich eine N*tte“, erzählt der RTL-Star offen. Sie trat ihn und wehrte sich mit voller Kraft. Der andere Mann griff ein und ließ sie fliehen.

„Let’s Dance“-Star erlebte sexuellen Übergriff

Diese Erfahrung veränderte vieles für sie. Seitdem schützt sich die „Let’s Dance“-Bekanntheit auf Reisen aktiv. In Kanada und Alaska trägt sie Bärenspray bei sich. In anderen Ländern führt sie ein Messer zur Selbstverteidigung mit. Im Podcast warnt sie andere Frauen deutlich. „Alles, was man sich im Kopf ausmalt, passiert einem als Frau beim Reisen“, sagt Ann-Kathrin klar und eindringlich.

Auch im Netz bekommt die Influencerin viel Kritik. Ann-Kathrin, auch als „Affe auf Bike“ bekannt, spricht offen über ihre Erlebnisse. Doch nicht jeder nimmt ihr das ab. Während der Vorbereitungen zur Show „7 vs. Wild“ wurde sie von Andreas Kieling begrapscht. Die Produktion reagierte und warf ihn aus der Staffel. Viele Zuschauer empfanden das als übertrieben. Seitdem wird die „Let’s Dance“-Teilnehmerin regelmäßig beleidigt.

Online-Kommentare zielen dabei oft auf ihr Aussehen oder ihre Glaubwürdigkeit. Trotzdem spricht sie weiter offen über Gewalt gegen Frauen und ihre persönlichen Erfahrungen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.