Ann-Kathrin Götze spricht offen über ihre Ehe – „Es ist manchmal schwer“

Seit über einem Jahrzehnt gehen sie gemeinsam durchs Leben: Influencerin Ann-Kathrin Götze und Fußballprofi Mario Götze gehören zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands. Doch so harmonisch ihr Familienleben in Frankfurt oft wirkt – ganz ohne Herausforderungen ist auch ihre Ehe nicht.

In einer Instagram-Fragerunde äußert sich die zweifache Mutter nun überraschend offen zu den Belastungen, die das Familienleben mit sich bringt. Besonders nach der Geburt der beiden gemeinsamen Kinder Rome (5) und Gioia (1) habe sich vieles verändert – und nicht alles sei immer einfach gewesen.

Ann-Kathrin Götze gibt ehrliche Einblicke in den Familienalltag

Erstmals spricht Ann-Kathrin Götze ganz direkt über die Realität hinter dem Glamour. Auf die Frage nach möglichen Eheproblemen nach der Geburt von Kindern antwortet sie in ihrer Instagram-Story ehrlich: „Es ist manchmal schwer. Ich meine, es gibt einen Grund, warum 40 Prozent der Paare sich im ersten Jahr nach der Geburt ihres Kindes trennen. Und dann steigt die Quote immer weiter an.“

+++ Ann-Kathrin Götze überrascht mit neuem Look – „Etwas Neues ausprobieren“ +++

Dass sie sich trotzdem gemeinsam mit Mario Götze durch diese Zeiten kämpft, macht sie ebenfalls klar. „Wir arbeiten ständig an unserer Beziehung“, betont sie. Und weiter: „Ich glaube ganz fest daran, dass man in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten muss.“

Ein Paar, das an sich arbeitet

Ann-Kathrin beschreibt sich selbst als loyalen Menschen: „Ich bin jemand, der zu seinem Mann steht. Es würde mich viel kosten, eine Beziehung oder Freundschaft zu beenden.“ Ihre Offenheit überrascht – und macht gleichzeitig deutlich, wie wichtig ihr Authentizität im Umgang mit ihren Fans ist.

Trotz aller Schwierigkeiten zieht sie ein positives Fazit: „Im Moment läuft es gut“, schreibt sie – versehen mit einem tränen-lachenden Emoji, das der Thematik etwas Leichtigkeit verleiht. Mit einem Augenzwinkern schließt sie: „Mal sehen, ob wir noch weitere 12 Jahre zusammenbleiben.“

Ein ehrlicher Einblick in eine Promi-Ehe, die – wie so viele andere – Höhen und Tiefen kennt, aber getragen ist von Offenheit, Zusammenhalt und gegenseitigem Respekt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.