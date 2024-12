Ann-Kathrin Götze überrascht mit neuem Look – „Etwas Neues ausprobieren“

Ob mit mittelbraunem Haar, durchzogen von feinen blonden Akzenten, die mal dezenter und mal intensiver schimmern oder mit ganz blonder Farbe – in den letzten Jahren faszinierte die frühere Germany’s Next Top Model-Kandidatin Ann-Kathrin Götze ihre Follower immer wieder mit ihrer Wandelbarkeit.

In letzte Zeit trug sie ihre Haare dagegen in brauner Farbe mit hellen Strähnen. Damit ist nun aber Schluss. So überrascht sie ihre Follower auf Instagram mit einer neuen Typveränderung. Hat sich die Ehefrau von Profifußballer Mario Götze nun für eine ganz neue Farbauswahl entschieden?

Ann-Kathrin Götze ist kaum wiederzuerkennen

Ja! In ihrer Instagram-Story am Montag (16.12.) inszeniert sie sich mit einer hellblonden Haarpracht. Dabei erscheinen ihre Haare ebenfalls stufiger und kürzer. Die 35-Jährige kommentierte ihre Verwandlung folgendermaßen: „Etwas Neues ausprobieren.“

Später lässt sie ihre Fangemeinde durch ein Instagramvideo noch stärker an ihrem „neuen Ich“ teilhaben. Sie sitzt dabei im Auto und wuschelt sich durch ihre blonden Haare. „Ein frischer, kleiner Schnitt für meine Blond-Ära“, beschrieb sie ihre neue Frisur.