„Let’s Dance“: RTL lüftet Geheimnis – SIE tanzen 2025 um den Pokal

Endlich ist es raus! RTL hat die Katze aus dem Sack gelassen und die 14 Promis enthüllt, die in der neuen Staffel von „Let’s Dance“ das Tanzparkett erobern werden. Das Line-up verspricht jede Menge Glitzer, Glamour und garantiert auch den einen oder anderen Lachanfall!

Die Herren der Schöpfung sind dieses Jahr eine bunte Mischung: TV-Koch Roland Trettl tauscht die Pfanne gegen Tanzschuhe, während Comedian Osan Yaran für Lacher sorgt. Doch auch sportliches Talent darf nicht fehlen…

Let’s Dance 2025: Diese Stars wirbeln bald übers Parkett!

Para-Schwimmer Taliso Engel, zweifacher Paralympics-Goldmedaillengewinner, und der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen, seines Zeichens Olympiasieger, sind bereit für die große Bühne. Schlagerstar Ben Zucker und Entertainer Marc Eggers, bekannt aus den Boulevard-Schlagzeilen, runden das männliche Starterfeld ab. Und Nesthäkchen Diego Pooth, Spross von Verona Pooth, bringt jugendlichen Schwung in die Show.

+++ Auch spannend: „Let’s Dance“-Star bekommt eindeutiges Angebot: Seine Reaktion überrascht +++

Die Damen stehen den Herren in nichts nach. Social-Media-Starlets wie selfiesandra und Paola Maria gehen neben Schauspielgrößen wie Christine Neubauer und Simone Thomalla an den Start. Auch Leyla Lahouar, die ihren Bekanntheitsgrad im Dschungelcamp steigerte, und Hollywood-Stuntfrau Marie Mouroum, die schon in Blockbustern wie „Avengers“ und „Star Wars“ mitwirkte, sind mit von der Partie.

Last but not least tritt Jeanette Biedermann, das ehemalige „GZSZ“-Schnuckelchen, zum Tanzduell an.

Das Staraufgebot verspricht eine explosive Show, die kein Tanzbein still stehen lässt.

Wann genau die große Tanzsause bei RTL und RTL+ beginnt, bleibt noch ein Geheimnis. Die Fans dürften es jedoch kaum erwarten, ihre Lieblinge beim Cha-Cha-Cha, Rumba und Co. zu sehen.