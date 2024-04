Leni Klum: Seltenes Bild mit ihrem Vater aufgetaucht! Doch ein Detail sorgt für Furore

Ein Foto mit Seltenheitswert! Der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore teilt auf Instagram intime Schnappschüsse aus seinem Leben – unter anderem von seiner Tochter Leni Klum.

Ob Leni Klum wirklich die leibliche Tochter von Flavio Briatore ist, wurde lange hinterfragt. Bei diesen Aufnahmen gibt es nun definitiv keine Zweifel mehr. Doch ein Detail sorgt für besonders viel Furore.

Leni Klum: Familienglück in aller Öffentlichkeit

Das Foto auf Instagram zeigt den Geschäftsmann strahlend mit seinen Kindern Leni aus der kurzen Beziehung mit Heidi Klum und Nathan Falco, seinem Sohn aus der Ehe mit Elisabetta Gregoraci. Anlass seines Postings ist der Geburtstag von Nathan. Dabei teilt der 73-Jährige eine Sammlung von Bildern, auf denen auch das 19-jährige Nachwuchsmodel zu sehen ist.

In den Kommentaren sorgt vor allem ein Detail für Aufsehen: Lenis Outfit! In lässiger grauer Jogginghose und knappem Sportbustier posiert das Nachwuchsmodel neben Vater und Halbbruder, lächelt ungeschminkt in die Kamera und gibt den Blick auf seinen durchtrainierten Bauch frei.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während die einen die Freizügigkeit der 19-Jährigen kritisierten, verteidigten andere ihre Kleiderwahl und hoben die Selbstbestimmtheit und das Selbstbewusstsein des jungen Models hervor. Die einen finden es vulgär, sich so neben dem eigenen Vater zu präsentieren. Andere wiederum finden, dass sich Leni Klums Körper doch sehen lassen kann.

Leni Klum: Reger Kontakt zum Vater

Nachdem der Kontakt zwischen Leni und Flavio Briatore in den ersten Jahren nach der Geburt kaum vorhanden war, scheint sich das Verhältnis inzwischen deutlich verbessert zu haben. Erst kürzlich verbrachten Vater und Tochter gemeinsam Zeit in Italien.

Mehr News:

Flavio Briatore und Heidi Klum trennten sich vor der Geburt von Leni im Jahr 2003. Als Leni fünf Jahre alt war, wurde sie von Heidis damaligem Ehemann Seal adoptiert. Trotz der räumlichen Distanz – Flavio lebte in London, während Heidi und Leni in Los Angeles wohnen – und der frühen Trennung scheint nun eine Annäherung stattgefunden zu haben.