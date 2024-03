Heidi Klum bricht mit Tradition und überrascht damit alle

In den sozialen Medien gibt es von Heidi Klum vieles zu sehen, aber Aufnahmen ihrer Kinder gehören normalerweise nicht dazu. Umso mehr überraschte das Topmodel ihre Follower mit einer seltenen und privaten Aufnahme: Ein Selfie mit ihrer jüngsten Tochter Lou beim Madonna-Konzert in Los Angeles.

Heidi Klum teilt private Aufnahmen

Normalerweise hält Heidi Klum ihr Privatleben strikt unter Verschluss. Auf Instagram & Co. glänzt sie meist allein oder an der Seite von Ehemann Tom Kaulitz. Ihre Kinder? Die bleiben daheim. Vor allem die drei Jüngsten, Lou, Henry und Johan, sind kaum in der Öffentlichkeit zu sehen. Lediglich Leni, Heidis Älteste, macht ab und an Schlagzeilen in der Modelwelt.

Doch die neuste Aufnahme bricht mit dieser Tradition: Lou, die sonst so scheue Tochter aus der Ehe mit Seal, strahlt mit Modelmama Heidi um die Wette. In einer Instagram-Story teilte nun die „GNTM“-Jurorin ihre Eindrücke vom Konzert samt einem Schnappschuss mit ihrer 14-jährigen Tochter Lou.

Bereits 2021 gab Heidi private Einblicke in das Leben ihrer Kinder. Auf ihre Töchter Lou und Leni angesprochen, verriet der TV-Star gegenüber „Gala“: „Lou ist total anders drauf als Leni und hat ganz andere Interessen. Sie ist ein A-Class-Student, hat überall Einsen. Sie liebt Anime, schaut auch alles auf Japanisch. Momentan kann sie sich nicht entscheiden, ob sie Popstar, Tierärztin oder Präsidentin werden möchte.“

Während Lous berufliche Zukunft noch in den Sternen steht, ist eines gewiss: Die Leidenschaft für Pop-Ikone Madonna teilt sie mit ihrer berühmten Mutter.