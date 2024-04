GNTM-Star Darya Strelnikova macht Krankheit öffentlich – „Sehr nervenaufreibend“

Im Leben eines Models ist das Aussehen ein besonders wichtiger Aspekt, vor allem um die heißbegehrten Jobs in der hart umkämpften Branche zu ergattern. Angesichts der öffentlich oft verwerflichen Schönheitsmakel meidet man normalerweise private Einblicke. Doch Ex-„GNTM“-Model Darya bricht mit dieser Norm, indem sie jetzt ihre Krankheit öffentlich macht.

Ex-„GNTM“-Model kämpft bereits seit Jahren mit Diagnose

In der glänzenden Welt der Models wird vor allem das äußere Erscheinungsbild geschätzt, insbesondere die Haut der Stars. Obwohl sich in den letzten Jahren der Trend zur „Body-Positivity“ verstärkt hat, werden viele immer noch auf ihr Äußeres reduziert, besonders in der Öffentlichkeit, wo sie dem ständigen Blick von außen ausgesetzt sind.

Darya Strelnikova, bekannt als ehemalige „GNTM“-Kandidatin, wurde stets als strahlend schön und makellos wahrgenommen. Kürzlich jedoch präsentierte das Model im Netz die „nackte Wahrheit“ und gab preis, dass sie an Schuppenflechte leidet.

+++Leni Klum: Sie hat es wieder getan – „Echt das Allerletzte“+++

Seit ihrer Jugend kämpft Darya mit dieser Diagnose. Im Alter von 14 Jahren begann ihre Haut sich zu verändern: Gerötete, schuppige Flecken, die stark jucken und sich von gesunder Haut abgrenzen, machten sich bemerkbar, hauptsächlich auf ihrer Stirn und Kopfhaut.

Ex-„GNTM“-Star will sich nicht mehr verstecken

Es war für Darya eine große Überwindung, mit dieser Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen, aber sie fühlte, dass es unvermeidbar war. „Das war ein Thema, das ich gar nicht mehr verbergen konnte. Und es war schon auf jeden Fall sehr nervenaufreibend. Aber wenn man es nicht mehr verstecken kann – selbst mit Filtern, wenn man es immer noch sieht – muss man einfach dazu stehen.“

Bei dem ehemaligen „GNTM“-Model tritt die Krankheit schubweise auf, besonders wenn sie „viel Stress“ hat oder die trockene Heizungsluft im Winter sie zusätzlich belastet. „Ich war auch in Therapien, wo ich das gar nicht hatte, wo es unterdrückt wurde. Und jetzt habe ich mich einfach dazu entschlossen, keine Spritzen mehr zu nehmen, keine Tabletten. Daher war der Schub jetzt umso doller und kam natürlich im Gesicht raus – auf meiner Werbeplattform“, erklärte die 31-Jährige gegenüber RTL.

Mehr News:

Von ihren Followern erhielt die Ex-„GNTM“-Teilnehmerin viel Zuspruch für ihren offenen Umgang mit der Krankheit. „Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Das war ganz toll.“ Auch auf die Unterstützung ihres Partners, Dschungel-Star Fabio Knez, könne Darya immer zählen. „Er ist jeden Tag da. Er cremt und ölt mir meine Kopfhaut und wickelt es in Frischhaltefolie ein über Nacht. Sexy ist nicht immer drin abends. Aber es ist sehr wichtig, wie Honig für die Seele. Weil ich hatte auch andere Beziehungen, wo das nicht der Fall war. Und das ist dann umso stressiger und es kommt umso schlimmer.“