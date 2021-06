Lena Meyer-Landrut spricht heikles Thema an – „Bedeutet nicht, dass man crazy ist“

Als Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010 für Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ (ESC) antrat, wurde sie über Nacht zum Superstar. Doch mit dem Ruhm und Erfolg kommen auch die Kritiker.

Gerade im Netz scheuen sich anonyme User nicht davor, mit Beleidigungen um sich zu werfen. Aber nicht jeder kann die gemeinen Kommentare so einfach ignorieren. Viele Menschen leiden sogar so sehr darunter, dass sie sich professionelle Hilfe suchen müssen. Richtig so, findet Lena Meyer-Landrut.

Lena Meyer-Landrut mit wichtigem Appell: „Jeder sollte zur Therapie gehen“

Ob (Cyber-)Mobbing, Traumata, Depressionen oder andere psychische Belastungen – für nichts von all dem sollte man sich heutzutage noch schämen müssen. Das macht Lena Meyer-Landrut nun in einem ihrer ersten Interviews dieses Jahres deutlich.

Lena Meyer-Landrut nimmt bei DIESEM Thema kein Blatt vor den Mund. Foto: IMAGO / Eventpress

Doch anders als für die „Better“-Sängerin ist diese Angelegenheit für viele Menschen noch immer ein heikles Thema. Umso stärker hallen daher die Worte der 30-Jährigen nach, die fordert: „Ich finde, jeder sollte zur Therapie gehen. Das muss man total enttabuisieren. Weil Therapie nicht bedeutet, dass man crazy ist, sondern es bedeutet, sich mit sich selber zu beschäftigen.“

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coachin in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Lena Meyer-Landrut offenbart: Sie hat sich professionelle Hilfe gesucht

Im Interview mit dem Radiosender „ENERGY“ gibt Lena Meyer-Landrut preis, dass sie sich selbst ebenfalls in Therapie begeben hat. Das sei alles andere als einfach, gar schmerzhaft für sie gewesen, jedoch eine wichtige Erfahrung, die sie heute nicht mehr missen möchte.

Lena Meyer-Landrut spricht Klartext. Foto: picture alliance / Frederick Injimbert/ZUMA Wire/dpa

„Ab und zu mal Dinge oder sich selber zu hinterfragen, ist, glaube ich, schon ganz schlau und irgendwie auch ganz schön, da so ein bisschen was von seiner Zeit und Energie reinzuinvestieren“, rät sie deshalb allen Zuhörern.

Eine wichtige Botschaft, die Lena Meyer-Landrut auch in ihrer neuen Single „Strip“ verfolgt. Welch deutliche Worte sie außerdem in dem Lied findet, erfährst du hier.