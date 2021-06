Lena Meyer-Landrut lässt Bombe platzen – DAMIT hat niemand gerechnet

Fan-Liebling Lena Meyer-Landrut ist endlich wieder zurück! Nach monatelanger Abwesenheit hat die Sängerin gleich mehrere Überraschungen mitgebracht. So veröffentlichte Lena Meyer-Landrut erst drei Best-of-Sampler und schließlich sogar die neue Single „Strip“.

Lena Meyer-Landrut hat eine Bombe platzen lassen, die ihre Fans sehr freuen dürfte. (Archivfoto) Foto: imago images / mix1

Doch das ist noch nicht alles: Lena Meyer-Landrut hat jetzt eine Bombe platzen lassen, die Fanherzen höher schlagen lässt.

Lena Meyer-Landrut lässt Bombe platzen – DAS kommt überraschend

Lange mussten die Anhänger der ESC-Gewinnerin auf ihren Star verzichten. Doch dafür werden sie jetzt entschädigt: Aktuell postet Lena Meyer-Landrut beinahe täglich Beiträge auf Instagram und verkündet diverse Highlights.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Rund eine Woche nach Veröffentlichung ihrer neuen Single „Strip“ hat die 30-Jährige am Donnerstag eine große Ankündigung gemacht. Neben einem Einblick in das Musikvideo zur Single, das am 13. Juni erscheint, lässt Lena auf Instagram eine Bombe platzen.

„1 A Video geworden. Noch 3 Tage! Ich gehe Samstag um 12.45 Uhr bei YouTube live – seid ihr dabei? Dann einfach Link in Bio folgen“, schreibt sie zu dem kurzem Video-Ausschnitt.

Lena endlich wieder live – wenn auch online? Eine Überraschung, mit der wohl keiner der Fans so bald gerechnet hätte. Entsprechend euphorisch sind die Kommentare, sowohl über das Video, als auch den YouTube-Termin:

„Bin sooo happy dass du wieder aktiv bist“

„Aaaah bin so excited“

„Aber sichiiii!“

„Klaro bin ich dabei“

„Lieb ich jetzt schon und Samstag dann noch meeeehr“

„Vorfreude“

„Oh mein Gott, du bist stärker denn je wieder zurück“

„Ich habe mir schon einen Alarm auf dem Handy gestellt“

„Ich freue mich schon drauf“

Für einige Anhänger kommt die Nachricht von Lena Meyer-Landrut allerdings zu spontan, sie können bei dem Live-Video nicht zugucken, weil sie zum Beispiel arbeiten müssen, schreiben manche.

Aber so aktiv wie Lena Meyer-Landrut aktuell ist, wird es bestimmt nicht die letzte Gelegenheit sein, der Sängerin (wenn auch virtuell) nah zu sein!

