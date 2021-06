Lena Meyer-Landrut teilt sexy Bikini-Foto am See – Fans rasten aus

Endlich! Fans von Lena Meyer-Landrut können wieder mehr hören und auch sehen von der Sängerin.

Lena Meyer-Landrut Foto: IMAGO / Photopress Müller

Lange Zeit hat man so gut wie gar nichts mitbekommen von der 30-Jährigen, doch nun ist Lena Meyer-Landrut endgültig zurück. Nicht nur gab es vergangenen Freitag die neue Single „Strip“ auf die Ohren, auch privat hat sie ihre Follower nun mitgenommen.

Lena Meyer-Landrut: Sexy Schnappschuss am See

Bei Instagram postete Lena Meyer-Landrut am Sonntag ein Foto, das sie am See zeigt. Die Ex-„The Voice Kids“-Jurorin sitzt im blauen Bikini auf dem Steg. Dazu schrieb sie: „Had a perfect day yesterday“, zu Deutsch: „Hatte gestern einen perfekten Tag.“

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Tatsächlich sieht es nach einem perfekten Tag aus: Die Sonne scheint, der Himmel ist nur von wenigen Wolken bedeckt. Rundherum grün, eine Abkühlung im See – was will man mehr!

Fans freuen sich über neues Foto von Lena Meyer-Landrut

Die Fans freuen sich über den Schnappschuss von Lena Meyer-Landrut.

Ex-Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers kommentiert einen Apfel-Emoji, Anna Schürrle, Ehefrau von Fußballer Andre Schürrle, postet Flammen-Emojis passend zu dem sexy Foto.

Andere Kommentare:

Wie schön!

So hübsch

Du siehst so toll aus, Lena

Summervibes sind da

Sieht sehr schön aus

Die Fans von Lena Meyer-Landrut mussten sich zuletzt in Geduld üben. Während sich die Sängerin in Schweigen hüllte, starteten ihre Fans DIESE rührende Aktion.