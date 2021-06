Lena Meyer-Landrut löst endlich auf: DAS soll jetzt jeder wissen

Darauf haben die Fans von Lena Meyer-Landrut nur gewartet. Endlich gibt es wieder neue Musik von der ESC-Gewinnerin – und die hat es ganz schön in sich.

Denn in ihrer neuen Single „Strip“ nimmt Lena Meyer-Landrut kein Blatt mehr vor den Mund.

Lena Meyer-Landrut ließ zwei Jahre lang auf DIESEN Moment warten

Ganze zwei Jahre lang ließ Lena Meyer-Landrut ihre Fans auf dem Trockenen sitzen. Ihr letztes Album „Only Love, L“ erschien im April 2019. Kurz darauf tourte sie durch ganz Deutschland, doch im Januar 2021 wurde es plötzlich auffällig still um die Sängerin. Der Popstar schien untergetaucht zu sein. Niemand wusste, was und mit wem Lena gerade macht. Nun hat das Rätselraten aber endlich ein Ende.

Lena Meyer-Landrut feiert ihr musikalisches Comeback. Foto: IMAGO / mix1

Nachdem sie erst alle Instagram-Beiträge auf ihrem Profil löschte, läutet Lena Meyer-Landrut jetzt eine ganz neue Ära ein. Den Auftakt zum kommenden Album macht sie am 4. Juni mit dem Lied „Strip“. Ein frischer Popsong.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

----------------------------------------

Lena Meyer-Landrut spricht Klartext: „Werde meine kostbare Zeit nicht verschwenden“

Zu einer unbeschwerten Pop-Melodie wählt Lena jedoch ziemlich deutliche Worte. „Ich könnte viel weniger Verurteilung und viel mehr Vertrauen gebrauchen. Wenn ich nicht in deine Schubladen passe, kannst du mich von deiner Liste streichen“, heißt es unter anderem in dem neuen Song der 30-Jährigen.

Und weiter: „Ich werde meine kostbare Zeit nicht verschwenden, es gibt keinen Grund, sich zu vergleichen.“ Dass sich Lena nicht länger von der Scheinwelt der Sozialen Medien aufhalten lassen will, bekamen ihre Fans ja während der Social-Media-Pause bereits zu spüren.

All ihren Zuhörern rät Lena Meyer-Landrut deshalb: „Du bist glücklich, wenn du tust, was du willst. Alles, was wir brauchen, ist Liebe.“ Eine inspirierende Botschaft, die nicht nur ihren Fans Mut machen und mehr Selbstvertrauen verleihen sollte. Hin und wieder könnte wohl jedem von uns ein „Digital Detox“ guttun.

Den kompletten Song „Strip“ kannst du dir HIER anhören.

----------------------------------------

Mehr zu Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut macht ihre Fans verrückt – „Ich dreh durch“

Lena Meyer-Landrut schickt DIESEM Star Herzen – Fans rasten aus!

Lena Meyer-Landrut zeigt üppiges Dekolleté: Fan stellt wilde Vermutung auf

----------------------------------------

Im Netz teilte Lena Meyer-Landrut bereits einige Schnappschüsse vom Musikvideo zu „Strip“. Schon bald dürfte es also wieder ganz viel Stoff für die Lena-Anhänger geben.

Die mussten sich nämlich zuletzt in Geduld üben. Während sich Lena in Schweigen hüllte, starteten ihre Fans DIESE rührende Aktion.