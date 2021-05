Lena Meyer-Landrut macht ihre Fans verrückt – „Ich dreh durch“

Die lange Durststrecke ist vorbei – Lena Meyer-Landrut ist endlich zurück!

Die ersten neuen Songs von Lena Meyer-Landrut sind schon draußen, jetzt kündigte die Sängerin die nächste Single an.

Lena Meyer-Landrut: Noch mehr neue Musik!

Das Rätselraten hat ein Ende. Mitte Mai waren plötzlich alle Bilder auf dem Instagram-Account von Lena Meyer-Landrut verschwunden, mittlerweile ist klar: Die Sängerin schlägt musikalisch ein neues Kapitel auf.

Ihre ersten Songs aus dem Album „Optimistic“ hat Lena Meyer-Landrut bereits veröffentlicht. Jetzt dürfen sich die Fans über mehr neue Musik von der 30-Jährigen freuen.

----------------------------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 will sie auf große Deutschland-Tour gehen

----------------------------------------

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie am Wochenende einen kurzen Clip, in dem sie ihren neuen Song „Strip“ anteaste.

„Strip, my insecurities, And find what's underneath. All we need is love love love”, schreibt Lena Meyer-Landrut dazu. Das sind vermutlich ein paar Text-Zeilen aus dem neuen Lied. In einem zweiten Beitrag heißt es: „I could need a lot less drama. And a lot more I don’t care”.

Veröffentlicht wird der neue Song von Lena Meyer-Landrut am Freitag (04. Juni). Die ersten Töne daraus versprechen einen „Gute-Laune-Song“.

---------------------------------------

----------------------------------------

Lena Meyer-Landurt: Fans ganz aufgeregt – „Darauf haben wir so lange gewartet.“

Die Fans sind jedenfalls schon ganz aus dem Häuschen. „Ich dreh durch“, schreibt ein Anhänger in den Kommentaren, ein anderer Folliower meint: „Du weißt gar nicht wie doll wir uns alle freuen. Darauf haben wir so lange gewartet.“

Ihr letztes Album „Only Love, L“ veröffentlichte Lena Meyer-Landrut vor gut zwei Jahren.

Mehr zu Lenas ersten veröffentlichten Songs findest du hier! (fs)