Lena Meyer-Landrut: Überraschendes Video – Fans flippen aus! „Brauchen mehr“

Musikalisch ist es in diesem Jahr bislang still um Lena Meyer-Landrut. Zumindest, was eigene neue Musik angeht. Seit ihrer letzten Veröffentlichung, der Winter-Version von „Looking for Love“ im Dezember 2022, warten Fans sehnsüchtig auf neue Musik von ihr.

Einen eigenen Song oder gar ein Album hat Lena Meyer-Landrut bislang nicht offiziell angekündigt. Doch ganz ohne Lenas Stimme müssen die Fans trotzdem nicht auskommen. Denn die 32-Jährige scheint Cover-Songs für sich entdeckt zu haben. Jüngst hat der „The Voice“-Star ein Video bei Instagram geteilt, das vor allem wegen einer Sache bei den Fans besonders gut ankommt.

Lena Meyer-Landrut mit Liebeserklärung

Es liegt bereits einige Wochen zurück, dass die Sängerin ein Foto aus einem Tonstudio geteilt hat. Dazu schrieb die 32-Jährige lediglich: „Studio mudio“. Für die Fans war mit diesem Foto schnell klar: Da kommt was Neues auf sie zu! „Freu mich schon auf das Ergebnis! Wenn du im Studio bist, gibt’s was Neues“, ist sich ein Fan sicher. „Ich freue mich schon so sehr auf neue Musik“, kommentiert jemand anderes.

Lena Meyer-Landrut selbst hat noch nicht verraten, ob ihre Fans richtigliegen oder nicht. Heißt: Die Hoffnung darf noch bleiben. Und vor gut zwei Wochen präsentierte die 32-Jährige ihren Fans immerhin ein Häppchen Musik. Auch, wenn es nicht ihr eigener Song ist. Mit einem Cover von „Chemical“ sang sie sich direkt in die Herzen ihrer Anhänger. Vor wenigen Tagen schrieb sie zu dem Lied: „Ich liebe den Song einfach. Hab mich beim 1. Mai hören sofort in den verliebt.“

Fans bei diesem Video überrascht

Doch „Chemical“ scheint nicht der einzige Song zu sein, in den sich die 32-Jährige derart verliebt hat, dass sie ihn covern will. Denn die Sängerin hat ihre Fans am Donnerstag (8. Juni) mit einem weiteren Cover überrascht. Der Song ihrer Wahl: „Tabu“ von Yung Yury. Das Besondere daran? Die 32-Jährige singt sogar auf Deutsch. Ein Detail, das bei ihren Followern für Begeisterung sorgt. „Ich hoffe, dass wir noch mehr von dir auf Deutsch hören werden“, wünscht sich jemand. „Wir brauchen mehr auf Deutsch“, findet auch ein anderer Fan.

Ob Lena Meyer-Landrut diesen Wunsch der Fans erfüllt? Das kann niemand beantworten. Aber die Zeit wird zeigen, was die 32-Jährige musikalisch noch so für ihre Fans in petto hat.