„The Voice of Germany“: Irre Regeländerung! Da ist Ärger vorprogrammiert

Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Die gesamte Besetzung der Coaches von „The Voice of Germany“ wird komplett durch gewechselt. Saßen in der letzten Staffel noch Mark Forster, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Peter Maffay in der Jury, sieht das in der kommenden Ausgabe schon ganz anders aus.

Denn in Staffel 13 bekommen die „The Voice of Germany“-Zuschauer neue Gesichter zu sehen. Neben Weltstar Ronan Keating und „Tokio Hotel“-Brüder Tom und Bill Kaulitz, sind auch Rapperin Shirin David und Schlagerstar Giovanni Zarrella mit von der Partie. Passend zur neuen Jury gibt es nun aber auch eine neue Regel. Und die hat es in sich.

„The Voice of Germany“: Neue Jury, neue Regeln

Seit 2011 zeigen ProSieben und Sat.1 die beliebte Castingshow bereits. Dabei saßen schon die verschiedensten Musiker und Musikerinnen in den berühmten rot-schwarzen Stühlen mit den Buzzern. Doch noch nie hat eine Besetzung für so viel Furore gesorgt, wie im Jahr 2023.

Und es kommt noch besser: Als wären die neuen Gesichter nicht schon Überraschung genug, haben sich die Macher der Sendung eine neue Regel einfallen lassen. Eins ist klar: Da sind die Diskussionen und Streitereien definitiv vorprogrammiert!

Irre Premiere bei „The Voice of Germany“

Das gab es so noch nie bei „The Voice of Germany“. Denn in der 13. Staffel bekommen die Coaches ganz neue Möglichkeiten geboten. Nach Informationen der „Bild“ können sie die anderen Juroren nämlich blocken! Sprich: Wenn einer der Profis so überzeugt von einem Talent ist, dass er sie oder ihn unbedingt für sein Team haben will, kann er seine Mitstreiter daran hindern, sich umzudrehen. Nicht nur für die Jury wird das besonders spannend. Auch die Zuschauer können sich auf etwas gefasst machen.

