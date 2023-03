Lena Meyer-Landrut macht Fotos für „The Voice Kids“: SEIN Albtraum wird wahr

Zu einer TV-Produktion gehören gefühlt tausend Sachen. Da reicht es nicht, sich einfach nur ins Studio zu hocken und seinen eigenen Stiefel abzuziehen. Nein, da wird geprobt, Promo muss gemacht werden, Interviews gegeben und Fotos geschossen. Das ist auch bei der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“ nicht anders. Schön also, dass Lena Meyer-Landrut ihren Fans auf Instagram immer mal wieder einen Blick hinter die Kulissen gewährt.

So auch in den vergangenen Tagen. Da standen anscheinend Fotoaufnahmen an und Lena Meyer-Landrut ließ es sich nicht nehmen, einige der neu aufgenommenen „The Voice Kids“-Bilder direkt mit ihren Followerinnen und Followern zu teilen.

Lena Meyer-Landrut macht Fotos für „The Voice Kids“

Gleich fünf Bilder präsentierte sie ihren Fans. Da sehen wir eine Porträtaufnahme der Sängerin, ein Ganzörperfoto im rot beleuchteten Gang, ein Bild, auf dem Lena verträumt in die Linse des Fotografen schaut, eines, bei dem sie über die Schulter blickt und eines, das Lena treffend „Philis Albtraum“ nennt.

„Philis Albtraum“? Mit Phili dürfte „Hair & Make-up Artist“ Philipp Verheyen gemeint sein, der Lena schon länger begleitet und auch als Fotograf der Bilderserie von der Sängerin angegeben wurde. Doch warum Albtraum? Nun ja, sagen wir es mal so, derartig künstlerisch wertvoll wie die vorhergehenden Bilder ist das fünfte Foto der Serie nicht.

Lenas Bild sorgt für Lacher

Die „The Voice“-Kollegin von Mark Forster schaut darauf verwirrt in die Kamera, ihre Strähnen umrahmen ihr Gesicht, scheinen sich unter der Nasenspitze zu treffen. Die Fans jedoch lieben das witzige Foto der 31-Jährigen. „Oh mein Gott, wie kann man nur mit jedem Tag noch hübscher werden?“, fragt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Das letzte finde ich toll.“ Und ein Dritter jubelt: „Der Vibe ist so toll, oh mein Gott.“

Und ganz so schlimm scheint das Foto auch für Philipp Verheyen nicht gewesen zu sein. Er kommentierte den Instagrampost mit fünf lachenden und fünf Herzchensmileys. Alle Bilder findest du übrigens auf der Instagramseite von Lena Meyer-Landrut.