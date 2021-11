Lena Meyer-Landrut teilt sexy Foto: Fans rasten aus – „Die Queen ist zurück“

Es war eine Nachricht, die Jubelrufe bei ihren Fans auslöste: Lena Meyer-Landrut ist zurück! Die Sängerin steht für eine TV-Sendung wieder vor der Kamera. Und auch auf Social Media zeigt sich Lena Meyer-Landrut seit der Verkündung vor wenigen Tagen wieder öfter.

Jetzt mit neuem sexy Foto, das ihre Follower zum Ausrasten bringt.

Lena Meyer-Landrut ist zurück bei Instagram und zeigt sich sexy. Foto: imago images

Lena Meyer-Landrut teilt sexy Foto – es zeigt sie DABEI

Es zeigt die 30-Jährige bei einem ganz besonderen Moment: Verträumt blickt Lena Meyer-Landrut auf dem Bild in die Ferne, trägt die Haare in leichten Wellen lang herunterhängend, den Mund hat sie dabei lasziv geöffnet. Keine Frage: Auf dem Foto wirkt sie verträumt und engelsgleich. „Dream a little dream…“, kommentiert die einstige ESC-Gewinnerin den Schnappschuss und verrät auch gleich, wofür sich Lena so aufgebrezelt hat.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Ein Jahr später versuchte sie erneut ihr Glück, ihre Bemühungen mit einem neuen Song blieben aber leider ohne Erfolg

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

„Blindaudition“, schreibt sie weiter – und will damit auf die Sat.1-Castinshow „The Voice Kids“ aufmerksam machen. Bei den Blindauditions entscheiden Lena und ihre Kollegen blind, also ohne dass sie die Kandidaten sehen, ob diese eine Runde weiter kommen.

Erst einen Tag zuvor ließ Lena Meyer-Landrut die Bombe platzen und kündigte an, in der neuen Staffel von „The Voice Kids“ wieder als Jurorin vor der Kamera zu stehen. Damit ist sie bereits zum siebten Mal dabei.

Ihre „The Voice Kids“-Kollegen sind diesmal wieder:

Alvaro Soler

Wincent Weiss

Smudo und Michi Beck

Auf Instagram rasten ihre Fans beim Anblick ihres Fotos geradezu aus. Sie kommentieren:

„Du siehst wunderschön aus“

„Die Queen ist zurück und sieht großartig aus“

„Wie hübsch“

„Wie nice siehst du bitte aus“

„Wow“

Wann genau Lena Meyer-Landrut im kommenden Jahr im Look wie auf dem Foto bei den Blindauditions von „The Voice Kids“ zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Und auch Helene Fischer ist jetzt wieder öfter im TV zu sehen. Auch wenn die werdende Mutter bald wahrscheinlich etwas kürzer treten muss. Ihr Ex Florian Silbereisen machte nun eine überraschende Beichte. Hier mehr >>> (jhe)